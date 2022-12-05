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Dünya Avustralya’da yaşayan Nazlı Süleyman bu ülkede Gençlik Bakanı oldu
Dünya

Avustralya’da yaşayan Nazlı Süleyman bu ülkede Gençlik Bakanı oldu

Türk kökenli milletvekili Avustralya’da bakan oldu. Avustralya İşçi Partisinden milletvekili olan Nazlı Süleyman eyalet hükümetinde Gençlik Bakanı olarak görev aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 18:49:00 - 2022-12-05 18:50:45
Avustralya’da yaşayan Nazlı Süleyman bu ülkede Gençlik Bakanı oldu

Avustralya’da Türk kökenli milletvekili Nazlı Süleyman, Victoria eyaletinde yeni kurulan kabineye bakan olarak atandı.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde geçtiğimiz ay yapılan eyalet seçimleri İşçi Partisi’nin zaferiyle sonuçlandı. Seçim zaferinin ardından üçüncü kez başbakan olan Daniel Andrews, yeni kurduğu eyalet hükümetinde Türk kökenli bir milletvekiline görev verdi.

Gençlik Bakanı oldu

St Albans'da üçüncü kez milletvekili seçilme başarısı gösteren Nazlı (Natalie) Süleyman, Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı olarak atandı.

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