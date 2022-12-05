Avustralya’da yaşayan Nazlı Süleyman bu ülkede Gençlik Bakanı oldu
Türk kökenli milletvekili Avustralya’da bakan oldu. Avustralya İşçi Partisinden milletvekili olan Nazlı Süleyman eyalet hükümetinde Gençlik Bakanı olarak görev aldı.
Avustralya’da Türk kökenli milletvekili Nazlı Süleyman, Victoria eyaletinde yeni kurulan kabineye bakan olarak atandı.
Avustralya’nın Victoria eyaletinde geçtiğimiz ay yapılan eyalet seçimleri İşçi Partisi’nin zaferiyle sonuçlandı. Seçim zaferinin ardından üçüncü kez başbakan olan Daniel Andrews, yeni kurduğu eyalet hükümetinde Türk kökenli bir milletvekiline görev verdi.
Gençlik Bakanı oldu
St Albans'da üçüncü kez milletvekili seçilme başarısı gösteren Nazlı (Natalie) Süleyman, Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı olarak atandı.