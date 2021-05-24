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Aktüel Avustralya’da ‘Türk Festivali’ne yoğun ilgi
Aktüel

Avustralya’da ‘Türk Festivali’ne yoğun ilgi

Avustralya’nın Melbourne kentinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen geleneksel Victoria Market Türk Pazar Festivali’ni yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:12:00 -
Avustralya’da ‘Türk Festivali’ne yoğun ilgi

Melbourne’un en önemli turistik mekanlarından tarihi Queen Victoria Market’te Moreland Türk Derneği tarafından organize edilen ve iki gün boyunca birçok etkinliğe sahne olan festival yoğun ilgi gördü. Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, festivali 2 günde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, “Katılımdan daha ziyade bizi mutlu eden taraf kültürel değerlerimizi Avustralya toplumuna tanıtmış olmamız” ifadelerini kullandı.

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