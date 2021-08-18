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Gündem Avustralya’da küçük uçak düştü, pilot hayatını kaybetti
Gündem

Avustralya’da küçük uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Avustralya’nın Queensland eyaletinde akrobasi için tasarlanmış küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 06:54:00 -
Avustralya’da küçük uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Sivil Havacılık Güvenliği Kurumu (CASA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Queensland eyaletinin Bribie Adası yakınlarında içinde sadece pilotun bulunduğu küçük uçak, henüz açıklanmayan bir nedenle boş alana düştü.

Uçaktaki pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

CASA Sözcüsü Peter Gibson, akrobasi için tasarlanmış Acroduster tipi uçağın pilotundan uçak düşmeden önce herhangi bir acil yardım çağrısı alınmadığını söyledi.

 

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