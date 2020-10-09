  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avustralya'da Kovid-19'dan iki gündür can kaybı yaşanmadı
Aktüel

Avustralya'da Kovid-19'dan iki gündür can kaybı yaşanmadı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 06:06:02 -
Avustralya'da Kovid-19'dan iki gündür can kaybı yaşanmadı

MELBOURNE (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 897 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da son 48 saatte virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak, ilk can kaybının da 1 Mart'ta kaydedildiği ülkede çoğunluğu virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde olmak üzere toplam 897 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, Avustralya genelinde iki gündür can kaybı yaşanmadı.

Avustralya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, virüse yakalanan 27 bin 222 Avustralyalıdan, 24 bin 807'si sağlığına kavuşurken 809'u Victoria'da olmak üzere hayatını kaybeden 897 kişiden, 53'ü NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde ölmüştü.

Halen 267 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 3'ü yoğun bakım ünitesinde 31 kişinin tedavisine çeşitli hastanelerde devam ediliyor.

- Yeni Zealand'da 41 Kovid-19 vakası var

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 597 testin sonucunda Hindistan'dan ülkeye dönen 2 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Söz konunu kişilerin otelde karantina alındıklarını ve yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 41'e çıktığını duyuran Sağlık Bakanlığı, hastanedeki 1 Kovid-19'lu hastanın tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmeyen Yeni Zelanda'daki aktif vakaların tamamı yurt dışından ülkeye dönelerden oluşuyor.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1866 kişiden, 1800'ü sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

İstanbul Sözleşmesi üzerine yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında dava açılan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak bugün ifade verdi. Dilipak,..
Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!
Dünya

Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!

ABD'li rap şarkıcısı Cardi B, Ermenistan için yaptığı destek çağrısına gelen tepkilerden sonra geri bastı.

Le Monde: Erdoğan, ABD ve Rusya ile alay ediyor
Gündem

Le Monde: Erdoğan, ABD ve Rusya ile alay ediyor

Fransız Le Monde gazetesinde, "Devasa hırslı bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve Beyaz Saray ile dalga geçiyor" başlığıyla p..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay