Avustralya'da Kovid-19'dan 7 kişi daha hayatını kaybetti

MELBOURNE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sürdüğü Avustralya'da, Victoria eyaletinde 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 882'ye çıktı.



Ülkedeki diğer eyalet ve bölgelerde son günlerde Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, virüste ikinci dalgayla mücadele eden Victoria'da, vaka sayıları düşse de can kaybı sürüyor.



Ülke genelinde virüse yakalandığı tespit edilen 27 bin 56 Avustralyalıdan 20 bin 159'u, son 24 saatte 10 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulan Victoria eyaletine kayıtlı.



Ayrıca ülkede, 882 Kovid-19 kaynaklı ölümün 794'ü, bugün 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği Victoria'da gerçekleşti.



Son haftalarda can kaybı yaşanmayan eyaletlerden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.



Avustralya'da virüse yakalanan 24 bin 547 kişi sağlığına kavuşurken, hastalık semptomları devam eden 523 kişi bulunuyor. Bu kişilerden 63'ü, 11'i yoğun bakımda olmak üzere hastanelerde tedavi görüyor.

- İkinci dalga otel karantinasındaki ihmallerden başladı



Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne'deki Kovid-19'un yayılmasını araştıran komisyonun elde ettiği ilk bulgulara göre, ikinci dalga, otel karantinalarındaki ihmallerden dolayı başladı.



Nihai raporunu kasım ayında tamamlaması beklenen komisyon, yurt dışından dönenlerin karantinada tutulduğu otellerde kalanlarla özel güvenlik birimleri arasında yaşanan kurallara aykırı davranışlar ve ihmallerin, virüsün yayılmasına neden olduğu görüşünde.



İkinci dalganın başlamasına neden olan ihmallerin ardından haziran ayı ortalarında yükselmeye başlayan günlük vaka sayıları 725'e, günlük can kayıpları da 59'a kadar çıkmıştı.



İkinci dalgayı durdurmak amacıyla 2 Ağustos'tan itibaren uygulanan sıkı tedbirlerin yanı sıra Melbourne'de yürürlüğe giren 21.00 ila 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağı, vaka sayılarındaki düşüş üzerine dün kaldırılmıştı.



- Yeni Zelanda'da 2 yeni vaka kaydedildi



Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün yeni vaka kaydedilmeyen ülkeye yurt dışından dönen 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.



Yoğun bakım ünitesinde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 55 aktif vakadan sadece birinin hastanede tedavi altında olduğunu kaydetti.



Yeni Zelanda'da virüse yakalandığı belirlenen 1835 kişiden, 1755'i sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetti.

