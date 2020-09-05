Avustralya’da Kovid-19 yasakları protesto edildi

MELBOURNE (AA) –Avustralya'nın Melbourne kentinde yüzlerce kişinin katıldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin protesto edildiği gösteriye polis müdahale etti.

Melbourne kent merkezindeki Anzak Anıtı önünde, kentte uygulanan sıkı Kovid-19 yasaklarına karşı çıkan Avustralyalıların ‘‘Özgürlük Günü’’ temasıyla düzenlediği gösteriye, izin vermeyen polis ekipleri atlı polislerin de desteğiyle gösteriye müdahale etti.

Kovid-19 tedbirlerinden dolayı açık alanlarda toplanma yasağı uygulanan ketteki gösteride, zaman zaman polisle göstericiler arasında arbede yaşandı, en az 20 protestocu gözaltına alındı. Anzak Anıtı’ndan Albert Park’a kadar yürüyen yüzlerce yasak karşıtı protestocu, bir süre daha devam ettirdikleri gösterilerine burada verdi.

Hafta içinde sosyal medya üzerinden gösteri çağrısında bulundukları ileri sürülen, biri hamile kadın üçü erkek 4 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Victoria eyaletindeki Kovid-19 yasaklarından dolayı, maske takmayanlara 200, yasakları ihlal edenlere şahsılara 1652, kurallara uymayan işyerlerine 9 bin 913 Avustralya doları ceza veriliyor. Söz konusu cezalara neden olan ihlaller, mahkemeye taşınması durumunda cezalar daha da artıyor.

-Victoria’daki yasakların hafifletilmesi bekleniyor

Victoria eyaletindeki Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos’ta eyalet genelinde "felaket durumu" ilan edilmiş, eyaletin başkenti Melbourne’da, 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı.

13 Eylül’e kadar yürürlükte kalacak yasaklar kapsamında, her haneden sadece 1 kişi evine 5 kilometre mesafeden alışveriş yapabilecek. Açık alanda günde 1 saat egzersiz yapılabilirken, cenaze törenlerine sadece 10 kişi katılabiliyor.

Düğünlerin tamamen yasaklandığı şehirde, kafe ve restoranlar paket servisine açık tutuluyor. Uzaktan eğitime izin verilen şehirde, bakım hizmeti dışında ev ziyaretleri yasak.

- Başbakan Andrews göstericileri ‘‘bencillikle’’ suçladı

Melbourne kent merkezinde Kovid-19 yasaklarını protesto eden göstericilere ‘‘bencillik’’ suçlamasında bulunan Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, "Bazı insanlar bencilce, tehlikeli ve hukuka aykırı bir şekilde protesto gösterisi yapıyor, polisin uygun adımları attığını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Andrews, eyalette 13 Eylül’e kadar yürürlükteki yasakların hafifletilmesini sağlayacak yol haritasını yarın düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağını sözlerine ekledi.

-Avustralya’da Kovid-19’dan can kaybı 748’e çıktı

Kovid-19’dan en fazla can kaybı ve vaka sayısını kaydedildiği Victoria eyaletinde son 24 saatte 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 661’e, Avustralya genelinde 748’e yükseldi.

Son günlerde can kaybı yaşanmayan NSW eyaletinde 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Victoria’da bugün 76, Yeni Güney Galler’de 5, Queensland’da 1 kişinin daha Kovid-19’a yakalanmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 26 bin 218’e iyileşenlerin sayısı da 22 bin 165’e yükseldi.

Halen 2 bin 669 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 26’sı yoğun bakımda olmak üzere 391 kişinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.

-Yeni Zelanda’da 3 kişi daha virüse yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki testlerde 3 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkedeki aktif vaka sayısının 112 olduğunu açıklayan bakanlık, aktif vakalardan 1’i yoğun bakımda olmak üzere 2 Yeni Zelandalının çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Ülkede virüsün görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1767 kişiden 1631’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

