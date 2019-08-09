Avustralya'da kötü hava şartları etkili oluyor

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde şiddetli rüzgarla birlikte gelen yoğun yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın güneydoğusunda yer alan üç eyalette etkili olan şiddetli rüzgar ve yoğun yağmur, trafik kazalarına, elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kötü hava şartlarının gün boyu etkili olması beklenirken, yüksek bölgelerde kar fırtınası ve çığ uyarısında bulunuldu.

- Aracın üzerine ağaç düştü: 4 yaralı

Victoria Ambulans Servisinden yapılan açıklamada, Melbourne'un kuzeyindeki Black Spur yolu üzerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle, seyahat halindeki bir aracın üzerine devrilen ağacın ikisi çocuk 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi. Araçta yaralanan ve hastaneye sevk edilen iki kişinin, durumunun ciddi olduğu duyuruldu.

- Şiddetli fırtına iskeleyi yıktı

Victoria'da saatte yaklaşık 115 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar, Melbourne'un güneydoğusunda 10 metre uzunluğundaki Frankston İskelesi'ni devirdi. Eyalette şiddetli rüzgarın devam edeceği uyarısında bulunan acil servis ekipleri, 400 yardım çağrısı aldıklarını açıkladı.

Melbourne'daki köprü ve bazı yollarda araçların rüzgardan etkilenmemesi için hız limitleri düşürüldü.

- Hava ulaşımında gecikmeler yaşandı

Sydney Havaalanı'ndan yapılan iç ve dış hat seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşandığı belirtilirken, Melbourne Havalimanı'ndan yapılması planlanan 23 iç hat seferinin iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan Güney Avustralya eyaletinde ise 8 binden fazla evin elektriksiz kaldığı belirlendi.

Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklenen üç eyalette de olumsuz hava şartlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.