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Dünya Avustralya'da köpek balığı saldırısı!
Dünya

Avustralya'da köpek balığı saldırısı!

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Whitsundays bölgesinde bir kişi köpek balığının saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 09:49:00 -
Avustralya'da köpek balığı saldırısı!

Merkez Queensland Kurtarma Servisinden (CQRS) yapılan açıklamaya göre, Whitsundays bölgesindeki Hook Adası’na ait bir koyda yüzdükten sonra tekneye çıkmaya çalışan 34 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek, köpek balığı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda sol bacağında ciddi yırtılmalarla tekneye çıkmaya başaran kişinin, önce tekneyle Hamilton Adası'na, ardından da ambulans helikopterle Mackay Base Hastanesine nakledildiği bildirildi.

Stabil durumda hastanede tedavi altına alınan yaralının şanslı olduğunu belirten CQRS’den Peter Gleeson, "Her türlü köpek balığı ısırığını çok ciddiye alıyoruz; sonuçlar oldukça ciddi olabilir. Fakat bu şartlarda, yaralı gerçekten çok şanslı görünüyor, çok daha kötü olabilirdi.’’ ifadelerini kullandı.

Olayın köpek balıklarının yiyecek aramaya çıktığı akşam saatlerinde gerçekleştiğini belirten Gleeson, o bölgede gün batımına yakın zamanlarda yüzmenin tehlikeli olacağını söyledi.

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