Avustralya’da Kavid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Victoria eyaletinde 8 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 255’e, virüse yakalananların sayısı da 19 bin 927’ye yükseldi.



Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı ve yeni vaka artışının sürdüğü Victoria eyaletinde 471, Yeni Güney Galler’de 12 kişinin daha virüse yakalanmasıyla, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 19 bin 927’ye çıktı.



Victoria eyaletinde yaşları 60 ila 90 aralığında değişen 5’i erkek toplam 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Avustralya’da can kaybı 255’e yükseldi.



Avustralya’da Kovid-19 testlerinin başladığı 22 ocaktan bu yana gerçekleştirilen 4 milyon 555 binden fazla testtin sonucuna göre, virüse yakalanan 10 bin 935 kişi sağlığına kavuşurken, toplam 8 bin 169 aktif vakadan 51’i yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere, 566 Avustralyalı çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.



- Victoria’daki salgının maliyeti 12 milyarı bulabilir



Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında Victoria eyaletinde yayılan Kovid-19’u önlemeye yönelik alınan yasak ve kısıtlamaların ülke ekonomisine 10-12 milyar dolara mal olacağını açıkladı.



Hazine Bakanlığının geçtiğimiz ay, yıl sonunda işsizliğin yüzde 9,25’e çıkacağı öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Başbakan Morrison, Victoria eyaletinde yürürlüğe giren Kovid-19 yasaklarından dolayı ekonomik büyümenin olumsuz etkileneceğini ve işsizliğin yüzde 10’a çıkabileceğini söyledi.



Kovid-19’un hızlı yayılma gösterdiği Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne’da yürüklükteki yasaklar kapsamında ilk kategoride yer alan ve halkın temel ihtiyaçlarını karşıladığı, süpermarketler, bakkallar, kasaplar, içki satan yerler, eczaneler, benzin istasyonları, bankalar, gazete satış yerleri, postaneler gibi iş yerleri açık.



Ancak, ikinci kategoride yer alan işyerleri, gıda ve ilaç sektörü haricindeki farikalar, inşaat şirketleri, gibi sektörlerde kapasite düşürülmesine gidilirken, üçüncü kategoride değerlendirilen iş yerleri 13 eylüle kadar tamamen kapatıldı.

Melbourne’da üçüncü kategoriden 4. seviyeye yükseltilen yasaklar uyarınca kentte 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının yanı sıra, düğünler yasaklandı, cenaze törenlerinin 10 kişinin katılımıyla yapılamasına izin verildi. Kafe ve restoranlar paket servisine açık olduğu kentte, tüm öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Hane başına sadece 1 kişinin evine 5 kilometre mesafede alışveriş yapabilecek ve dışarıdaki egzersiz günde 1 saatle sınırlandırıldı.



-Virüsten ölenlerin çoğunluğu yaşlı bakım evlerinden



İlk virüs tanısının 25 ocakta ilk can kaybının ise 1 martta yaşandığı Avustralya’da, virüsün yaşlı bakım evlerine sıçraması üzerine Kovid-19’dan ölenlerin sayısında da artış yaşanmasına neden oldu. Resmi verilere göre ülke genelinde hayatını kaybeden 255 kişiden, 165’inin yaşlı bakım evlerinde kaldığı biliniyor. Hali hazırda ülkedeki 8 bin 169 aktif vakadan 815’ini yaşlı bakım evi sakinleri oluşturuyor.



-Yeni Zelanda’da yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi



Yeni Zelanda Genel Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield, düzenlediği basın toplantısında 5 binden fazla kişiye yapılan testlerde, Kovid-19 vakasına rastlanılmadığını söyledi.



Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 23 olduğunu ve tüm vakaların otellerde karantinada tutulduğunu belirten Bloomfield, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını hatırlattı.



Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 97 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 1569 kişiden 22’si hayatını kaybetmişti.