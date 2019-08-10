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"Avustralya'da FETÖ üyelerinin Türk toplumunu asla temsil etmediği anlaşıldı"

Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç:- "Avustralya'nın eyaletlerinde yaptığımız girişimler sonucunda bunların (FETÖ üyeleri) Türk toplumunu asla temsil etmediği anlaşıldı"- "Çanakkale ve orada yarattığımız dostluk, ilişkilerde bize sorunsuz bir zemin hazırlıyor ama bunu iki ülkenin de faydasına olacak şekilde ilerletmek için bu seviyenin üzerine çıkmak lazım" - "İkili temaslar iş adamlarını, halkı, turizmi, her şeyi tetikleyebiliyor"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:16
"Avustralya'da FETÖ üyelerinin Türk toplumunu asla temsil etmediği anlaşıldı"

ANKARA (AA) - AHMET FURKAN MERCAN/TUĞÇENUR YILMAZ - Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, FETÖ ile mücadele konusunu biraz zaman alsa da Avustralya makamlarının her geçen gün daha fazla idrak ettiğini belirterek, "Avustralya'nın eyaletlerinde yaptığımız girişimler sonucunda bunların (FETÖ üyeleri) Türk toplumunu asla temsil etmediğinin anlaşılması sağlandı." dedi.

Karakoç, 11. Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere bulunduğu başkentte AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Avustralya ile ikili ilişkilerin Çanakkale Kara Savaşları'ndan beri olumlu gündem temelinde ilerlediğini belirten Karakoç, "Bunu daha da ileri götürmek arzusundayız. Çanakkale ve orada yarattığımız dostluk, ilişkilerde bize sorunsuz bir zemin hazırlıyor ama bunu iki ülkenin de faydasına olacak şekilde ilerletmek için bu seviyenin üzerine çıkmak lazım." ifadelerini kullandı.

Karakoç, hem Türkiye hem Avustralya'da seçim döneminin sona erdiğine işaret ederek, ileriki dönemde iki ülke arasında üst düzey temaslara ağırlık verileceğini bildirdi.

- "Avustralya'daki Türk toplumu Erdoğan'ın ziyaretini özlemle bekliyor"

Yakın zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 2020'nin ilk yarısında ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avustralya'yı ziyaret etmesi için hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Karakoç, "İkili temaslar iş adamlarını, halkı, turizmi, her alanda iş birliğini tetikleyebiliyor." dedi.

Karakoç, iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK), Savunma Sanayi İşbirliği gibi mekanizmalar olduğunu vurgulayarak, bunları da 2019'un sonu 2020'nin başı gibi hayata geçirmek için Avustralya makamlarıyla yakın temasta bulunduklarını söyledi.

Avustralya'daki Türk toplumunun da Erdoğan'ın ziyaretini büyük bir özlemle beklediğini dile getiren Karakoç, şöyle devam etti:

"Son ziyaretin üstünden 20 yıldan fazla geçmiş. Bu ziyaret hem toplumumuza moral vermesi hem toplumumuzun birliği hem de Avustralya tarafının başta FETÖ olmak üzere endişelerimizi en üst düzeyde dikkate alması bakımından çok önem arz ediyor."

- "Ticari heyetlerin temaslarının artırılması gerekir"

Karakoç, Türk Hava Yollarının (THY) Avustralya'ya doğrudan uçuşları başlatması halinde iki ülke arasındaki turizm, ticari ve kültürel faaliyetlerin gelişeceğine işaret etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar doların biraz altında olduğunu belirten Karakoç, ikili ticareti artırmak için öncelikle 10 yıldır yapılamayan KEK Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi ve ticari heyetlerin temaslarının artırılması gerektiğinin altını çizdi.

- "Türk toplumunu asla temsil etmediği anlaşıldı"

Avustralya'daki terör örgütü FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin üst düzey temasların önemli olduğunu vurgulayan Karakoç, "Avustralya'nın eyaletlerinde yaptığımız girişimler sonucunda bunların (FETÖ üyeleri) Türk toplumunu asla temsil etmediği anlaşıldı." dedi.

Karakoç, biraz zaman alsa da Avustralya tarafının her geçen gün bunu daha fazla idrak ettiğini gördüğünü kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:16
  1. Avustralya
  2. BKON
  3. Çanakkale
  4. FETÖ
  5. Kanberra Büyükelçisi
  6. Korhan Karakoç
  7. THY

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