Avustralya'da büyük ahlaksızlık! Bakımevlerindeki yaşlılara cinsel saldırı

Kraliyet Komisyonu’nun yürüttüğü soruşturmada, bakımevlerinde haftada 50 kadar cinsel saldırı olaylarına rastlandığı ifade edildi. Görevlendirilen müfettişler, 2018-19 yılları arasında bakımevlerinde 2 bin 520 cinsel saldırı olduğunu kaydetti.



Soruşturmada tanık olarak dinlenen avukat Peter Rozen, bakımevlerindeki yaşlıların yüzde 18’inin cinsel tacizden etkilendiğinin tahmin edildiğini söyledi. “Bu ulusal bir utanç” diyen Rozen, “Bu rakamlar rahatsız edici olsa da Avustralya hükümetinin ilgili departmanının olayı yeterince takip etmemesi daha da kötü” diye konuştu.



Bir yılda 32 bin saldırı



Bir yıl içinde fiziksel, cinsel ve duygusal saldırıya uğrayan yaşlıların sayısının 32 bini aştığı tahmin ediliyor. Yaşlılara yönelik tacizin, bakımevlerinde kalan kişilerin yanı sıra bakıcılar tarafından da yapıldığı belirtiliyor. Soruşturmanın başladığı 2018’den bu yana, yetersiz bakım, personel sorunları ve diğer konularda 10 bini aşkın şikayet komisyona ulaştı. Bu bakımevlerinde yaşlıların yanı sıra bakıma muhtaç gençler de kalıyor.