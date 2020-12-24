Avustralya'da 120 yıllık çikolata bulundu
Avustralya'da Ulusal Kütüphane çalışanları, A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyaların arasında İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kalma 120 yıllık çikolatanın bulunduğunu söyledi.
Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları, A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata buldu.
İngiltere Kraliçesi zamanından kaldığı ortaya çıktı
Avustralyalı yetkililer A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait eşyaların arasında İngiltere Kraliçesi Victoria döneminden kalma çikolatanın bulunduğunu açıkladı.
120 yıllık çikolata
Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada çikolatanın, yaklaşık 120 yıl önce İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kaldığı ve çok iyi korunduğu açıklandı.