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Kültür - Sanat Avustralya'da 120 yıllık çikolata bulundu
Kültür - Sanat

Avustralya'da 120 yıllık çikolata bulundu

Avustralya'da Ulusal Kütüphane çalışanları, A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyaların arasında İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kalma 120 yıllık çikolatanın bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:45:00 -
Avustralya'da 120 yıllık çikolata bulundu

Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları, A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata buldu.

İngiltere Kraliçesi zamanından kaldığı ortaya çıktı

Avustralyalı yetkililer A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait eşyaların arasında İngiltere Kraliçesi Victoria döneminden kalma çikolatanın bulunduğunu açıkladı.

120 yıllık çikolata

Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada çikolatanın, yaklaşık 120 yıl önce İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kaldığı ve çok iyi korunduğu açıklandı.

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