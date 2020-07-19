Avustralya vatandaşlığına geçen Rus asıllı sporcudan şüpheli intihar!
Avustralya vatandaşı Rus asıllı sporcu Ekaterina Alexandrovskaya, 20 yaşında şüpheli bir şekilde intihar etti.
Avustralya Olimpiyat Komitesi, eski dünya şampiyonu Ekaterina Alexandrovskaya’nın Moskova’da öldüğünü açıkladı. Geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden 20 yaşındaki Alexandrovskaya'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Genç sporcunun antrenörü Andrei Khekalo tarafından yapılan açıklamada ise Alexandrovskaya’nın Moskova’da bir binanın altıncı katından düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Savcılık konu hakkında soruşturma başlatırken, Rus basınında olimpik sporcunun intihar etmiş olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.
2016’da Avustralya vatandaşlığına geçmişti
Rusya’da doğan Alexandrovskaya, 2016 yılında Avustralya vatandaşlığına geçerek yarışmaya başlamış ve 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları’nda partneri Harley Windsor ile madalya mücadelesi vermişti.
Avustralyalı bir diğer milli futbolcu da hayatını kaybetmişti
Alexandrovskaya, şubat ayında sağlık sorunları nedeniyle sporu bırakmıştı. Geçen hafta da dünya şampiyonu Avustralyalı milli snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetmişti.