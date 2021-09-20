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Dünya Avustralya: Fransa’ya karşı dürüst olduk!
Dünya

Avustralya: Fransa’ya karşı dürüst olduk!

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, ülkesinin Fransız Naval Grubu ile 2016 yılında yapılan 90 milyar dolarlık geleneksel denizaltı filosu inşa etme projesini sona erdirmelerine, Fransa’nın verdiği tepkiyle ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 12:06:00 -
Avustralya: Fransa’ya karşı dürüst olduk!

Fransızların neden üzgün olduğunu anladığını ancak Avustralya’nın aldığı iptal kararının, Fransa için sürpriz olmaması gerektiğini vurgulayan Dutton, anlaşmayla ilgili “Baştan beri açık ve dürüst olduk” dedi.

Dutton, “Bir inceleme yaptık zira birkaç yıldır sözleşme konusunda endişeliydik. İnceleme, bize çok açık bir şekilde nükleer enerjili denizaltının Avustralya’yı güvende tutmak için en iyi seçenek olduğunu gösterdi, aldığımız karar da bu” diye konuştu.

Avustralya’yı “ihanetle” suçlamıştı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, anlaşmanın iptalini “ihanet” olarak değerlendirmiş ve “sırtımızdan vurulduk” demişti. Le Drian, “Gerçek bir ittifakta birbirinizle konuşursunuz, bir şeyleri saklamazsınız, karşı tarafa saygı duyarsınız ve bu yüzden bu, gerçek bir krizdir” ifadelerini kullanmıştı.

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