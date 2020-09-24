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Aktüel Avustralya bankası, para aklamaktan 919 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti
Aktüel

Avustralya bankası, para aklamaktan 919 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:57:10 -
Avustralya bankası, para aklamaktan 919 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti

CANBERRA (AA) - Avustralya'nın en büyük ikinci bankası Westpac, para aklama ve terörizmle mücadele bağlamındaki finansal yasaları ihlalden 919 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Avustralya Banka İşlemi Raporları ve İnceleme Merkezi (AUSTRAC), Kasım 2013-Eylül 2018'de 7 milyar dolar değerindeki 19 milyon 500 bin uluslararası para transferini bildirmediğini kabul eden Westpac ile ödeyeceği ceza konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Federal Mahkeme'nin Westpac'in ödemeyi kabul ettiği 919 milyon dolar cezanın uygun olduğuna hükmetmesi halinde bu, Avustralya tarihindeki en büyük para cezası olacak.

Nisan ayında göreve gelen Westpac Baş Yöneticisi Peter King, Banka'nın kendisini hataların tekrarlanmamasını temin etmeye adadığını söyledi.

Avustralya'da 2018 yılında Commonwealth Bank of Australia ile varılan benzer anlaşmada Banka, 495 milyon dolar ceza ödemişti.




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