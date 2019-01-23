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Avustralya Açık'ta yarı final heyecanı

- Turnuvada yarın tek kadınlarda Kvitova-Collins ve Pliskova-Osaka, tek erkeklerde ise Tsitsipas-Nadal maçları oynanacak

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:51
Avustralya Açık'ta yarı final heyecanı


İSTANBUL (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan yarın oynanacak yarı final maçlarıyla devam edecek.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde tek kadınlarda iki, tek erkeklerde ise bir sporcu final biletini cebine koyacak.

Günün ilk yarı final mücadelesinde Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, dünya 35 numarası ABD'li Danielle Collins ile karşılaşacak.

28 yaşındaki Kvitova, turnuvada ikinci kez yarı finale çıkma başarısını gösterirken, grand slam turnuvalarında ilk turdan ilerisini göremeyen 25 yaşındaki Collins bu heyecanı ilk kez yaşayacak.

Tek kadınlarda ikinci yarı final maçında ise turnuvada son iki yıldır çeyrek final gören 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Rod Laver Arena'da geçen yılın ABD Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşısında finale çıkma mücadelesi verecek.


- Tsitsipas, Nadal karşısında


Turnuvada son iki yılın şampiyonu İsviçreli Roger Federer'i eleyerek dikkatleri üzerine geçen Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ı yarı finalde İspanyol Rafael Nadal gibi zorlu bir rakip bekliyor.

14 numaralı seribaşı 20 yaşındaki Tsitsipas, Avustralya Açık'ta yarı finale çıkarak kariyerinin en büyük başarısını elde ederken, 32 yaşındaki Nadal, bu turnuvada ikinci, grand slamlerde ise 18. şampiyonluğunu kovalıyor.

Avustralya Açık'ta 4 kez final oynayan Nadal, sadece 2008 yılında Fransız Jo-Wilfried Tsonga'ya 3-0 yenilerek yarı finalde elenmişti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:51
  1. Avustralya Açık
  2. grand slam
  3. Naomi Osaka
  4. Petra Kvitova
  5. Rafael Nadal
  6. Stefanos Tsitsipas
  7. tenis
  8. yarı final

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