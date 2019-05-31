Avukatlık sınavı nedir ve nasıl yapılacak?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı olarak adlandırılan avukatlık sınavı ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, öğrencilerin karşılaşacağı durumlar il ilgili bilgiler verdi. Peki, avukatlık sınavı olarak adlandırılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nasıl uygulanacak? Avukatlık sınavı nedir? Avukatlık sınavı nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

Avukatlık sınavı nasıl yapılacak?

Avukatların girmesinin zorunlu olacağı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için ilk detaylar açıklandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, öğrencilerin karşılaşacağı durum hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, o sınav hakkında Bakan Gül'den açıklama;

"Şu an okuyan öğrencilerimiz için öyle bir şey düşünmüyoruz. Yeni tercih edecekler, bitirince avukatlık mesleğini yapmak için artık bir sınava gireceğini bilecek."