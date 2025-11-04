Avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar oldu?
Yeni yılda avukatlık ücretlerine büyük artış geldi. Türkiye Barolar Birliği’nin hazırladığı yeni tarife Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, avukatlar artık ne kadar danışmanlık ücreti alacak, dava ücretleri ne kadar oldu?
Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarifeye göre avukatların büroda vereceği ilk saatlik sözlü danışma ücreti 4 bin TL, çağrı üzerine gidilen yerlerdeki ilk saatlik danışma ücreti ise 7 bin TL olarak belirlendi. Takip eden her saat için ücretler sırasıyla 1.800 TL ve 3.500 TL artacak.
Dava ve belge ücretleri yeniden düzenlendi
Yeni tarifeye göre avukatlar tarafından düzenlenen dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto gibi belgelerin ücreti 6 bin TL, kira sözleşmesi hazırlama ücreti 8 bin TL, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenmesi ise 32 bin TL olacak. Şirket ana sözleşmeleri ve birleşme-devralma işlemleri için ise asgari ücret 21 bin TL olarak açıklandı.
Mahkeme ve dava türlerine göre ücretler
Yeni tarifede dava bazında ücretler de artırıldı:
Ceza soruşturma evresi: 11 bin TL
Sulh hukuk davaları: 30 bin TL
Sulh ceza ve infaz hakimliği: 18 bin TL
Asliye hukuk davaları: 45 bin TL
Tüketici mahkemeleri: 22 bin 500 TL
Fikri ve sınai haklar davaları: 55 bin TL
Ağır ceza mahkemeleri: 65 bin TL
Yargıtay’da görülen ilk derece davaları için 65 bin TL, temyiz duruşmaları için ise 40 bin TL avukatlık ücreti alınacak.
Uluslararası ve özel hukuk işlemleri
Uluslararası yargı mercilerinde görülen duruşmasız işler için 110 bin TL, duruşmalı işler için 200 bin TL asgari ücret uygulanacak.
Ayrıca kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda sözleşmeli avukatların aylık ücretleri en az 33 bin TL olacak.
Parasal davalarda ilk 600 bin TL’lik kısım için yüzde 16, 18 milyon 600 bin TL’yi aşan kısım içinse yüzde 1 oranında avukatlık ücreti alınacak.