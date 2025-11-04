Avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar oldu?

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarifeye göre avukatların büroda vereceği ilk saatlik sözlü danışma ücreti 4 bin TL, çağrı üzerine gidilen yerlerdeki ilk saatlik danışma ücreti ise 7 bin TL olarak belirlendi. Takip eden her saat için ücretler sırasıyla 1.800 TL ve 3.500 TL artacak.

Dava ve belge ücretleri yeniden düzenlendi

Yeni tarifeye göre avukatlar tarafından düzenlenen dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto gibi belgelerin ücreti 6 bin TL, kira sözleşmesi hazırlama ücreti 8 bin TL, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenmesi ise 32 bin TL olacak. Şirket ana sözleşmeleri ve birleşme-devralma işlemleri için ise asgari ücret 21 bin TL olarak açıklandı.

Mahkeme ve dava türlerine göre ücretler

Yeni tarifede dava bazında ücretler de artırıldı:

Ceza soruşturma evresi: 11 bin TL

Sulh hukuk davaları: 30 bin TL

Sulh ceza ve infaz hakimliği: 18 bin TL

Asliye hukuk davaları: 45 bin TL

Tüketici mahkemeleri: 22 bin 500 TL

Fikri ve sınai haklar davaları: 55 bin TL

Ağır ceza mahkemeleri: 65 bin TL

Yargıtay’da görülen ilk derece davaları için 65 bin TL, temyiz duruşmaları için ise 40 bin TL avukatlık ücreti alınacak.

Uluslararası ve özel hukuk işlemleri

Uluslararası yargı mercilerinde görülen duruşmasız işler için 110 bin TL, duruşmalı işler için 200 bin TL asgari ücret uygulanacak.

Ayrıca kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda sözleşmeli avukatların aylık ücretleri en az 33 bin TL olacak.

Parasal davalarda ilk 600 bin TL’lik kısım için yüzde 16, 18 milyon 600 bin TL’yi aşan kısım içinse yüzde 1 oranında avukatlık ücreti alınacak.