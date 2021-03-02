Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin ve devam edeceğinin bir örneğidir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Her reform, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye ulaşma konusunda milletimizle aramızdaki duygu ve düşünce birliğinin eseriydi, İnsan Hakları Eylem Planı da böyledir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin beklentileri doğrultusunda oluşturulan Eylem Planı'ndaki her bir faaliyetin arkasında geniş tabanlı bir istişare süreci vardır." diye konuştu.

Erdoğan, "İnsan Hakları Eylem Planı, 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avukatlardan alınan vergi ücretleri düştü mü?

Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı'nın ayrıntılarını şöyle açıkladı: "Elektronik tebligat uygulamasına, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da dahil ediyoruz. İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz. Avukatların, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlıyoruz. Dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleştiriyoruz. e-Duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz. İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz. İstinaf ve temyize başvurma süreleri, gerekçeli kararın tebliğiyle başlayacak."