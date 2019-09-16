MERSİN (İHA) – Mersin Barosu tarafından düzenlenen Avukatın Cezai, Hukuki ve Disiplin Sorumluluğu, Avukatlık Sözleşmesi” seminerinde, avukatlara hukuki ve cezai sorumlulukları anlatıldı.

Mersin Barosu 2019-2020 adli yılının ilk seminerini, “Avukatın Cezai, Hukuki ve Disiplin Sorumluluğu, Avukatlık Sözleşmesi” konusunda düzenledi. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, İzmir Barosu üyesi Av. Murat Aydın ve İstanbul Barosu Hukuk Müşaviri Av. Atilla Özen’in sunumuyla Mersin Barosu konferans salonunda yapılan seminere, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Yönetim Kurulu Üyeleri, avukatlar ve stajyer avukatlar katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, “Mesleki bilgilerimizi kontrol etme, mutfağımızı gözden geçirme, mesleğimizin yetki ve kurallarını, hukuki ve cezai sorumluluğumuzu öğrenme ve mesleğimiz için çok önemli olan avukatlık sözleşmesi hakkında bilgi edinmek adına, 2019-2020 adli yılın açılışında ilk olarak bu konuda meslektaşlarımıza yönelik eğitim düzenlemeyi alışkanlık haline getirdik. Seminerin düzenlenmesinde emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize ve meslektaşlarımıza, ayrıca katılım gösteren meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Avukatlık mesleğinin varlığı, yargı bağımsızlığının belirleyicisidir”

Avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan ücret uyuşmazlıkları ve sözleşmenin güvenceleri hakkında sunum yapan Av. Murat Aydın, “Avukatlık hukuku ve avukatlık sözleşmesi, yargı bağımsızlığı ile ilgili bir sorundur. Yargı bağımsızlığının var olup olmadığı, bağımsız ve etkin bir savunmanın var olup olmadığı ile ilgilidir. Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuk devletinin yargılama sistemini yapan, bağımsız ve etkin savunmanın varlığıdır. Avukatlık mesleğinin varlığı, yargı bağımsızlığının belirleyicisidir. Hakimlik yaptığım dönemde, ‘avukatın olmadığı yerde, bizim yaptığımıza hakimlik denmez’ sloganını her zaman söylemişimdir. Avukatlık mesleğinin bağımsız ve etkin olabilmesinin bir yolu da avukatlık sözleşmesinin hazırlanabilmesi ve avukatlık ücretinin tam olarak alınabilmesidir. Ancak, avukatlık hukuku ve avukatlık sözleşmesi, avukatların en çok ihmal ettiği alandır. Bu konu, çok az bilgiye sahip olunan, çok az uygulanan bir alan oldu. Avukatlık sözleşmesindeki iki önemli maddeyi çok önemserim. Birincisi, üstlendiğiniz işin kapsamı; ikincisi ise avukatla müvekkil arasındaki iletişimi hangi yolla kuracağınızdır” diye konuştu.

“Müvekkilin menfaatini korumak, avukatın özen yükümlülüğüdür”

Daha sonra avukatın yükümlülükleri, avukatlık sözleşmesi ve avukatın hukuki sorumluluğu hakkında sunum yapan Av. Atilla Özen ise “Bir avukatın eylemi ya da hazırlamış olduğu sözleşme, hukuki, disiplin ve cezai sonuçları doğurabiliyor. Müvekkilin menfaatini korumak, basiretli vekil gibi davranmak, özen borcu objektif sorumluluktur. Müvekkille görüşmek, gerekli bilgiyi edinmek, araştırmak, doğru değerlendirme yapmak, bilenen ve kabul edilen kural ve usulleri bilmek, aydınlatma, atama yoluyla yapılan görevlerde de aynı özenin gösterilmesi, avukatın özen yükümlülüğüdür” diye konuştu.

Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız da avukatın cezai sorumluluğu hakkında bilgiler verdi. Yıldız, “Avukatın görevi sırasında veya görevi dolayısıyla işlediği suçlarda özel soruşturma usulü geçerlidir. Bu da avukatları korumaya yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Yıldız, Avukatlık Kanunundan örnekler vererek, avukatlık mesleğinde işlenen suçlar hakkında bilgiler verdi.