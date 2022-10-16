  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Madenci babasının o sözleri yürekleri sızlattı! Okurken boğazınız düğümlenecek

CHP-FETÖ ittifakının Emniyet operasyonu! Korsan sendika ile polis intiharları konusunda dezenformasyon fırtınası!

İlber Ortaylı'dan ilginç açıklama: ABD gözünü Karadeniz hâkimiyetine dikti!

Zelenski Rusya’nın kaybını duyurdu! “Düşmanın kaybı 65 bin…”

Selçuk Bayraktar büyük müjdeyi duyurdu! Bomba haberi verdi

Bartın'dan yürek yakan detay: Arkadaşları için kendini feda etti

Karanlık Oda TV, sınıra yürüyen Afganları paylaştı ama sınırda yakalanmalarını...

Dev bankadan kaçış başladı! Herkes parasını çekiyor

Memura var onlara yok! Sözleşmeli personellerden flaş talep

O belediyeden büyük alçaklık! Camilere bakın ne gönderdiler
Yerel 'Avukatız' diyerek güven kazanıp, emekliyi dolandırdılar!
Yerel

'Avukatız' diyerek güven kazanıp, emekliyi dolandırdılar!

Kayseri'de 2 kişi 70 yaşındaki bir emekliye yardımcı olma yalanıyla mobil banka hesabını ele geçirip hesaptan yüklü miktarda kredi çekti. Kendilerini avukat olarak tanıtan şüpheliler şikayet üzerine yakalanıp adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2022-10-16 17:52:00 -
'Avukatız' diyerek güven kazanıp, emekliyi dolandırdılar!

Kayseri'de 2 kişi 70 yaşındaki bir emekliye yardımcı olma yalanıyla mobil banka hesabını ele geçirip hesaptan yüklü miktarda kredi çekti. Kendilerini avukat olarak tanıtan şüpheliler şikayet üzerine yakalanıp adliyeye sevk edildi

Kayseri'de, kendilerini avukat olarak tanıtıp 'bankadaki paraların konusunda yardımcı olacağız' diyerek, cep telefonunu aldıkları 70 yaşındaki emeklinin hesabından 25 bin TL kredi çeken 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Lüks araçla gezerken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün kent merkezinde meydana geldi. A.T. ve G.T., kendilerini avukat olarak tanıttıkları emeklinin cep telefonunu, 'Avukatız, senin banka hesaplarında yardımcı olacağız' diyerek mobil bankacılık hesabına girdi. Güvenini kazandıkları kişinin banka hesabından 25 bin TL kredi çeken A.T. ve G.T, daha sonra parayı kendi hesaplarına gönderdi. Hesabından kredi kullanıldığını fark eden kişinin, ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İki şüpheli, lüks araçta gezerken yakalandı, dolandırdıkları para da üzerlerinde çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23