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Siyaset

Avukatın İmamoğlu'na çağrısı sosyal medyayı salladı! “Siz mi gönderirsiniz, ben mi alayım?”

‘Namus sözü’ diyerek göreve geldikleri zaman kimseyi işten çıkarmayacağını söyleyen CHP, İstanbul’u kazandıktan sonra ilk iş olarak binlerce kişiyi kovmuştu. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekmeğiyle oynadığı işçilerden birinin oğlu ve avukatı, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:14:00 - 2020-07-10 10:22:32
Avukatın İmamoğlu'na çağrısı sosyal medyayı salladı! “Siz mi gönderirsiniz, ben mi alayım?”

 yeniakit.com.tr  31 Mart Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri, AK Parti döneminde halkın unuttuğu CHP belediyeciliğini tekrar halka hatırlatması açısından önemli bir rol oynadı. İstanbul ve Ankara gibi illerde yönetime gelen CHP, yalanlarda ve namus üzerine verilen sözlerin tutulmamasıyla, nasıl bir vizyona sahip olduğunu alenen gözler önüne serdi. Seçim sürecinde, “Mazbatamı verin, kaybedecek vaktim yok” diyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra 1 ay içinde 2 kez yıllık izne çıkmıştı. Aynı zamanda namusu üzerine kimseyi işten çıkarmayacaklarına dair söz veren CHP’liler, birçok büyükşehir belediyesinde olduğu gibi İstanbul’da da kıyım yapmış ve binlerce kişiyi ekmeğinden etmişti.

İmamoğlu’nun işten çıkardığı belediye personellerinden biri, açtığı geri dönüş davasını kazandı.

Belediye personelinin oğlu ve avukatı olan Fatih Danalıoğlu, sosyal medya hesabından İmamoğlu’na uzun süre gündemden düşmeyecek bir gönderme yaptı.

Av. Fatih Danalıoğlu şunları yazdı:

Ekrem bey,

Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız deyip işten çıkardıklarınızdan birisi de babamdı. Bugün babamın vekili olarak İBB’ye açtığım davayı kazandık.

Tazminat ve boşta geçen sürenin ücretini siz mi gönderirsiniz yoksa onu da icraya koyup ben mi alayım?

@ekrem_imamoglu

Danalıoğlu’nun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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Yorumlar

YUSUF

FATİH BEY EKREM I MORARTIGINIZ IÇIN SIZI TEBRIK EDERİM SELAMLAR
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Deli İbo

Sn. Fatih kardeşim; Allah doğrunun yardımcısıdır, seni kutluyorum. Ama sizin ansnızın ak sütü gibi helal olan kazandığınız tazminatın ana para ve faizi basİT Ekremin çokda şeyineydi. Nasıl olsa parası Millet'in cebinden çıkıyor. Öyle olmasa ne idüğü bilinmeyen bir resime, ataştırma, soruşturma yapmadan 8 milyon veren, zihniyet için tazminat gibi meblağın ne önemi olabilirki. Bir senede bu kadar absürtlükler gördük, daha neler göreceğiz bakalım. Allah bu İstanbul halkına merhamet etsin.
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