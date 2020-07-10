Avukatın İmamoğlu'na çağrısı sosyal medyayı salladı! “Siz mi gönderirsiniz, ben mi alayım?”

yeniakit.com.tr 31 Mart Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri, AK Parti döneminde halkın unuttuğu CHP belediyeciliğini tekrar halka hatırlatması açısından önemli bir rol oynadı. İstanbul ve Ankara gibi illerde yönetime gelen CHP, yalanlarda ve namus üzerine verilen sözlerin tutulmamasıyla, nasıl bir vizyona sahip olduğunu alenen gözler önüne serdi. Seçim sürecinde, “Mazbatamı verin, kaybedecek vaktim yok” diyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra 1 ay içinde 2 kez yıllık izne çıkmıştı. Aynı zamanda namusu üzerine kimseyi işten çıkarmayacaklarına dair söz veren CHP’liler, birçok büyükşehir belediyesinde olduğu gibi İstanbul’da da kıyım yapmış ve binlerce kişiyi ekmeğinden etmişti.

İmamoğlu’nun işten çıkardığı belediye personellerinden biri, açtığı geri dönüş davasını kazandı.

Belediye personelinin oğlu ve avukatı olan Fatih Danalıoğlu, sosyal medya hesabından İmamoğlu’na uzun süre gündemden düşmeyecek bir gönderme yaptı.

Av. Fatih Danalıoğlu şunları yazdı:

Ekrem bey,

Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız deyip işten çıkardıklarınızdan birisi de babamdı. Bugün babamın vekili olarak İBB’ye açtığım davayı kazandık.

Tazminat ve boşta geçen sürenin ücretini siz mi gönderirsiniz yoksa onu da icraya koyup ben mi alayım?

@ekrem_imamoglu

Danalıoğlu’nun paylaşımı binlerce beğeni aldı.