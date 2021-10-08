  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Avukatı vuran şahıs kıskıvrak yakalandı!
Yerel

Avukatı vuran şahıs kıskıvrak yakalandı!

Konya’da adliye otoparkında yanında bulunan tabancayla avukatı bacağından yaralayan iki şüphelinin olay yerinden kaçmaya çalışırken tesadüfen caddeden geçen bir polis tarafından yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 22:24:00 - 2021-10-08 22:34:09
Avukatı vuran şahıs kıskıvrak yakalandı!

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ö. (32) babasının icra meselesi için arkadaşı 21 yaşındaki İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu. Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.’nin (42) adliyeye gideceğini söylemesi üzerine Kadir Ö. ve İsmail E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi. Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E. tarafından dizinden silahla yaralandı. Şüphelilerin otomobilin kapısını açarak kaçmaya çalışması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde avukat A.İ.’nin aracının otoparka gelmesi ve otomobilin kapısının açılması ardından şüphelilerin koşarak kaçmaya çalışması yer alıyor. Bu sırada caddeden geçen bir polis memuru yaşananları görünce silahını çekerek silahlı saldırganı ve diğer şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirirken, başka bir polis memuru daha geliyor. Şüphelilerin olayda kullandığı tabanca da yerde görülüyor.

Yaralı avukatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay