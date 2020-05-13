  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Avukatı talep etmişti! Mahkemeden 'Yılmaz Özdil' kararı

Sözcü'de yazan Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasının ticaret alanına inşa edildiği, 142,5 metrekare ofis ruhsatlı yapının kaçak yapılaşma ile 310 metrekare villaya dönüştürüldüğü ortaya çıkmıştı. Muğla 1. İdare Mahkemesi Özdil’in avukatının villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 20:56:00 -
Avukatı talep etmişti! Mahkemeden 'Yılmaz Özdil' kararı

Sözcü'de kalem oynatan Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasının ticaret alanına inşa edildiği, 142,5 metrekare ofis ruhsatlı yapının kaçak yapılaşma ile 310 metrekare villaya dönüştürüldüğü ortaya çıkmıştı. Muğla 1. İdare Mahkemesi Özdil’in avukatının villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini reddetti.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatmış, Müdürlüğe bağlı Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu taşınmazın yapı kayıt belgesini iptal etmişti.

İptal gerekçesi ise, yapıya 31 Aralık 2017'den sonra çeşitli eklentiler yapılması oldu. Yılmaz Özdil'in avukatı Özlem Ayazöz söz konusu eklentilerin 31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlandığına ilişkin faturalar bulunduğu iddiasıyla İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması ve yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Yürütmenin durdurulması istemi yönünden talebi inceleyen Muğla 1. idare Mahkemesi davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten ya da savunma ve cevap verme süresinin geçmesinden sonra incelenmesine hükmederek yürütmeyi durdurma talebini yerinde görmedi.

Yılmaz Özdil'in arsası yürüyor mu? Çarpıcı iddia
Yılmaz Özdil'in arsası yürüyor mu? Çarpıcı iddia

Gündem

Yılmaz Özdil'in arsası yürüyor mu? Çarpıcı iddia

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı