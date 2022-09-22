Avukatı duyurdu! Sedat Peker'in çantacısı gazetecilere operasyon iddiası

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alındı. Interpol ekipleri tarafından Tiran'dan İstanbul'a getirilen Olur, buradan da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkında "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından arama kaydı bulunan Olur, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi. Olur'un nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

Peker'in avukatından 'operasyon' iddiası

Yaşanan gelişmelerin ardından firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir iddia ortaya attı. Peker'in çantacılığını yapanları 'muhalif gazeteci' olarak tanımlayan Barkın mesajında, "Emre Olur üzerinden muhalif gazetecilere yönelik bir operasyon beklentisinden söz ediliyor" ifadelerini kulandı.

Barkın paylaşımında şunları söyledi:

Emre Olur’un Emniyet’teki ifadesi bu gece alınacak. Yarın Savcılık’a sevk edilecek.Onun üzerinden muhalif gazetecilere yönelik bir operasyon beklentisinden söz ediliyor. Buna gerekçe olarak da E.Olur’un telefonundan hareketle oluşturulduğu söylenen bir tablo gösteriliyor.

Mafya elebaşısının çantacılığını yapanlar arasında Peker'in 'abi' dediği Yılmaz Özdil, Erk Acarer gibi isimler bulunuyor.