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Yerel Avukata bıçaklı saldırı
Yerel

Avukata bıçaklı saldırı

İzmir'de avukat Abdullah Emrah Koyuncu, tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 08:53:00 -
Avukata bıçaklı saldırı

Alınan bilgiye göre, avukat Koyuncu ile S.A. adlı kişi arasında, İzmir'in Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında S.A, Koyuncu'yu bıçak darbeleriyle yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Koyuncu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüpheli S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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