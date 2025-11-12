Avukat Yaşar Baş'tan ilk değerlendirme: İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde FETÖ benzerliği

Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Avukat Yaşar Baş, kamuoyunda tartışmalara neden olan Ekrem İmamoğlu hakkındaki "Suç Örgütü" iddianamesine ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaştı. Baş, iddianamenin Ceza Hukuku derslerinde okutulması gereken bir kaynak eser niteliğinde olduğunu belirtirken, örgüt eylemlerinin siyasi amaç gütmesini FETÖ örneğiyle kıyasladı ve yolsuzluk iddialarını siyasi gerekçelerin ardına gizlemeyi "ahlaksızlık" olarak nitelendirdi.

Baş, iddianameye ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ TAKTİĞİYLE GAYRİMEŞRU BİR PARASAL KAYNAK OLUŞTURMUŞ”

“Ekrem İmamoğlu Suç örgütü iddianamesine göz gezdirdim.. farklı bölümlerden 160-170 sayfalık kısmını da okudum.. Okumaya devam edeceğim. Hukuk Fakültelerinin Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku derslerinde okutulması gereken bir kaynak eser çıkmış ortaya.. Hariçten gazel okuyanları geçin.. Bu kadar ağır suç ve bu kadar çok sanığın içinde olduğu bir iddianame yazmanın kolay bir şey olduğunu düşünmeyin… Olaylar, işlenen suçlar, suçların işlenmesine kişilerin üstlendikleri roller, suç delilleri son derece başarılı bir şekilde sınıflandırılmış .. Biraz akılları olsa, savunma yapmak için çok güzel bir kılavuza dönmüş iddianame.. İddianamede belirtilen suç örgütünün eylemlerinin gayrimeşru bir parasal kaynak oluşturup, bunu kaldıraç olarak kullanarak birden çok basamaktan oluşan siyasi amaca yönelik olduğu konusunda bir tek kişinin tereddüdü var mı?.. Bir suç örgütünün suç sayılan eylemlerle ulaşmayı planladığı siyasi amacın iddianamede yer almasında hukuka aykırı hiç bir yön yoktur.. FETÖ’nün eylemleri de sonucunda bir siyasi amaca yönelik değil miydi ve bu siyasi ama iddianamelerde yer almadı mı?”

“YOLSUZLUK VE HIRSIZLIK SOMUT BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONULMUŞ”

“Meşru bir amaca gayrimeşru yöntemlerle ulaşmaya çalışmak dünyanın her yerinde siyasi sorun olarak değil hukuki bir sorun olarak ele alınır ve cezalandırılır.. Ekrem İmamoğlu Suç Örgütünün daha önce benzeri görülmemiş bir yolsuzluk düzeni kurarak elde ettiği gayrimeşru kaynaklarla siyaset alanını biçimlendirme girişimini ortaya çıkarmak siyasi bir konu değildir.. Hitler’in de siyasi bir amacı vardı?.. Pablo Escobar’ın da… Siyasi amaçları, hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmadı… Siyasi bir amaç bütün hukuk dışılıkları, bütün yolsuzlukları, bütün ahlaksızlıkları meşrulaştırmaz… Bu kadar yolsuzluğun, siyasi bir amacın dayanak noktası haline getirilmesi, dünyanın her yerinde suç olmaktan da öte büyük bir ahlaksızlıktır… Yolsuzluklar ve hırsızlıklar somut bir şekilde tüm delilleriyle ortaya konulmuş.. Bu suçlamalara cevap vermek yerine, bunu siyasi bir amacın gerisine gizlemek siyasi bir tutum değil kelimenin tam anlamıyla ahlaksızlıktır… Dünyanın hiç bir yerinde, böyle bir ahlaksızlığın üzerine siyaset bina edilemez…”

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve görev yapan yargı mensupları, bu kadar ağır provokasyon ve dezenformasyon altında sakin bir şekilde görevlerine odaklanarak ortaya çıkardıkları referans nitelikte iddianame nedeniyle tebrik ve takdiri hak ediyor.”