Avukat ücretleri ne kadardır? Avukat vekalet ücreti ne kadar?

Avukata ihtiyacı olan vatandaşlar avukat ücretelrinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Her insanın mutlaka bir avukatlık işi söz konusu olur. kimi insan iş yerinden şikayetçidir ve hak ettiği tazminatı almak için bir avukata ihtiyaç duyar, eşler şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isterler bunun için yine avukata ihtiyaç duyulur. Kredi kartı, bank borçları, telefon borç ödemeleri, senet durumları nedeniyle de vatandaşlar yine avukatın kapısını çalar. Ancak avukat hizmeti de belirli bir ücrete tabidir.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, avukat ücretlerine asgari ücret tarifesi doğrultusunda zam yapıldı. Buna göre, avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 20 zam yapıldı. İşte yeni avukat ücretleri:

Avukat danışma ücreti ne kadar?

Daha önce 450 TL olan "Bir saate kadar büroda sözlü danışma" ücreti yeni zamla birlikte 540 TL'ye çıktı. İcra dairelerinde yapılan takipler için tarife 720 TL, icra mahkemelerinde takip edilen işler için 840 TL, tahliye ilişkin icra takipleri için bin 360 TL, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 8 bin 200 TL. İşte avukat ücretleri listesi: