Avukat Sema Kendirci Uğurman'ın hezeyanı: 'Kadın özgürlüğü ancak laiklik ile sağlanır'

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Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin 'Taliban' açıklaması laikçiler tarafından eleştirilmeye devam ediyor. 'Atatürk'ün kızı' Gülgün Feyman'ın dernekten istifa tepkisinden sonra bir eleştiri de Avukat Sema Kendirci'den geldi.

Uğurman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin açıklamasını şöyle değerlendirdi: "Bu açıklama çok talihsiz bir açıklama. Bütün kadın örgütleri Taliban'ı tanımıyoruz, Taliban'ı tanıyanı da tanımıyoruz dediler. Türkiye'deki kadınların sözü budur, bu sözü sürdürecekler bu bilinsin. Fakat bu talihsiz açıklama adı Cumhuriyet kadınları olan bir dernekten geldiği için tabi üzücü ve utanç verici. Neden? Adınızda Cumhuriyet olacak, Cumhuriyet değerlerinden haberdar olmayacaksınız."

'Özgürlük ancak laiklik ile sağlanır' hezeyanı!

Uğurman, 'Siyasal İslam' söylemi ile Şeriat'ı hedef alarak, 'kadın özgürlüğü'nün ancak laiklikle sağlanacağını söyledi:

"Sonra adınız kadın olacak ama biyolojik olarak kadın doğmanın bir önemi olmadığını biz değerlendirerek şunu söylüyoruz ki; bir faşizme, bir siyasal İslam göreceliğine övgü dizeceksiniz, gerçekten bunun talihsiz olduğunu, bunun utanç verici olduğunu söylemek isterim. Bu anlamdaki eşitliğin, özgürlüğün kadınlar için ancak laiklik güvencesinden hareketle sağlanacağının değerlendirilmemesi bir başka talihsizlik."

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin açıklaması şöyle:

"Bazı kadın örgütlerinin bir araya gelerek savurdukları 'Taliban'ı tanımıyoruz, Taliban'ı tanıyanı da tanımıyoruz' sloganına karşı, 'Bağımsız Afganistan'ı tanıyoruz, 'Bağımsız Afganistan'ı tanımayanı da tanımıyoruz' diyoruz. Yaptıkları derin siyaset analizinde ABD'yi, Afganistan işgalini sürdüremedikleri için kınamalarını da hazin bulmakla birlikte, kendilerine yakıştırıyoruz.

Tek kıblesi emperyalist Batı olanlara soruyoruz: ABD 20 yılda Afganistan’a, oradaki kadınlara, işgal altında zulüm görmek dışında ne vermiştir? Ancak 'işgal, manda ve himaye' kabul etmeyen milletlerde kadınların kendi eşitlik mücadelelerini verecek güce eriştiklerinden haberiniz yok mu? Şeriatla yönetilen ABD dostu ülkelerin kadınlarını dert etmediniz de ABD’yi ülkesinden söküp atan bir millet olunca mı tanımamaktan bahsediyorsunuz?"