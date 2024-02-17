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Gündem Avukat mısın yoksa CHP militanı mı? Yasakçı baro başkanı, İBB için de suç duyurusu yapsa ya!
Gündem

Avukat mısın yoksa CHP militanı mı? Yasakçı baro başkanı, İBB için de suç duyurusu yapsa ya!

Yeniakit Publisher
2024-02-17 09:53:00 -
Avukat mısın yoksa CHP militanı mı? Yasakçı baro başkanı, İBB için de suç duyurusu yapsa ya!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Yasakçı baro başkanı, İBB için de suç duyurusu yapsa ya!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, bugünkü yazısı...

Daha düne kadar başörtülü avukatları üye kabul etmeyen İstanbul 1 nolu Baro, önceki gün bir suç duyurusu dilekçesi hazırlamış..

Dilekçelerinde, olası kasıtla adam öldürme ile başlayıp, görevi kötüye kullanma ile devam etmişler..

Konuyu tahmin ettiniz, sanırım. Maden kazası ile ilgili.

Savcılık zaten soruşturmayı başlatmıştı..
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Hatta dün itibari ile biri Kanadalı, diğerleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 8 kişi, adliyeye sevkedildi ve hakim önüne çıkarıldılar..

Savcılık soruşturma açmış olsa da..

İstanbul 1 nolu Baro’nun yasakçı yöneticileri, CHP militanlıklarını gösterecekler ya..

Şüpheliler arasına bakan ve valiyi de katarak, suç duyurusunu tamamlamışlar..

Tam bu noktada, “Acaba” diyorum..

“Acaba, İstanbul 1 nolu Baro’nun yöneticileri, özellikle de başkanı Filiz Saraç’ın amacı, toprak altında kalan ve arama çalışmaları devam eden 9 kardeşimizin mağduriyetinde kusurlu olanların bulunup cezalandırılması mı?”

Diyorum ve devam ediyorum, “Yoksa amaç, olayı siyasi noktalara çekip, üzerinden CHP’ye rant mı devşirmek?”

Test edilmesi çok basit..

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Yorumlar

resat

millet tercihini kimden yana kullanırsa kullnsın ,bunların idaresinin devamına göre ayarlanmış sistemin ,engellerinden olan kurumlara başvurup,işgallerindeki devleti gene kendi ayarladıkları istikamete oturtma işlemi bunların metotlarından biridir ,seçilmiş güvenoyu almış hükümeti birimzayla devredışı bırakma makamı olarak cumhurbaşkanlığını bir noter gibi yıllarca kullanmadılarmı ,erdoğan başkanlık sistemine geçmek isterken ,biz bu sistemi kanla kurduk demedilermi ,sanki idareye savaştıkları kanını akıttıkları yunanmı geliyordu yada gelecektide bu lafı söylediler,sizce hayır, biz sizleri(bu toprakların müslüman olan milletini)idareden kovduk ,yenibir sistem kurduk ,size yönetme şansı veren sistemlere asla izin vermeyiz ,dışardaki dostlarımızla birlikte ,buna asla izin vermeyiz demekti bu , şimdi bu eski alışkanlıkları üstünden devam etmek için heryolu deniyorlar, bu ülkenin parçalanması da dahil, tıpkı daha önce yaptıkları gibi ,,
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