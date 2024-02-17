Avukat mısın yoksa CHP militanı mı? Yasakçı baro başkanı, İBB için de suç duyurusu yapsa ya!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, bugünkü yazısı...

Daha düne kadar başörtülü avukatları üye kabul etmeyen İstanbul 1 nolu Baro, önceki gün bir suç duyurusu dilekçesi hazırlamış..

Dilekçelerinde, olası kasıtla adam öldürme ile başlayıp, görevi kötüye kullanma ile devam etmişler..

Konuyu tahmin ettiniz, sanırım. Maden kazası ile ilgili.

Savcılık zaten soruşturmayı başlatmıştı..

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Hatta dün itibari ile biri Kanadalı, diğerleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 8 kişi, adliyeye sevkedildi ve hakim önüne çıkarıldılar..

Savcılık soruşturma açmış olsa da..

İstanbul 1 nolu Baro’nun yasakçı yöneticileri, CHP militanlıklarını gösterecekler ya..

Şüpheliler arasına bakan ve valiyi de katarak, suç duyurusunu tamamlamışlar..

Tam bu noktada, “Acaba” diyorum..

“Acaba, İstanbul 1 nolu Baro’nun yöneticileri, özellikle de başkanı Filiz Saraç’ın amacı, toprak altında kalan ve arama çalışmaları devam eden 9 kardeşimizin mağduriyetinde kusurlu olanların bulunup cezalandırılması mı?”

Diyorum ve devam ediyorum, “Yoksa amaç, olayı siyasi noktalara çekip, üzerinden CHP’ye rant mı devşirmek?”

Test edilmesi çok basit..

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