Avukat Ekrem’in adamlarının nasıl‘ kafa kopardığını’ anlattı: 1 milyon lira ihale alacak firmadan geldi

HABER MERKEZİ

CHP’deki ‘paradan kule’ rezaleti gündemdeki yerini korurken, skandal görüntülerin çekildiği ofisin sahibi Avukat Gökhan Taşkapan’dan, Ekrem İmamoğlu’nun başını ağrıtacak bir açıklama geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında “beyan sahibi” sıfatıyla kendi rızasıyla ifade veren avukat Taşkapan, CHP’li İBB’de dönen rüşvet çarkını ve kara para trafiğini ifşa etti. Taşkapan ifadesinde, İBB’den ihale alan bir şahsın çanta içinde 1 milyon lira gönderdiğini ve paranın alındığını söyledi.

Ekrem'e yüzde 10 komisyon

İmamoğlu’nun kasası olarak bilinen ve belediyenin verdiği tüm ihalelerden yüzde 10 komisyon aldığı gerekçesiyle ismi “kafa koparan Fatih”e çıkan Fatih Keleş’in ofiste olduğu sırada gerçekleşen olayı anlatan avukat Taşkapan, “Ofiste otururken gelen giden paraları Fatih Keleş not alıyordu. O sırada bir çanta para ile bir şahıs daha geldi. 1 milyon lira olduğunu, bunun İBB’den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi” dedi. Taşkapan ifadesinde, şunları dile getirdi: “CHP tarafı taşınmazları satın alırken Gül İnşaat sahibi Metin Gül’ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi. Bu nedenle birçok kez Gül’ün de bulunduğu toplantılar gerçekleştirdik. Gül bana kendisinin Büyükçekmece’de ve Sarıyer’de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP’den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş’in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Keleş’in Ekrem İmamoğlu’na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi.

Elden vereceğim demiş

Bu nedenle bize bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı da ben ayrıca size elden vereceğim dedi. Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye 41 milyon lira olarak güncelledik ve bu şekilde pazarlık neticesinde tüm taşınmazlar 41 milyon lira bedelle satılmış oldu. Sözleşmeye istinaden resmi alım bedeli 24 milyon 360 bin lira olarak kararlaştırıldı. Kalan rakamın ise haricen ödenmesi konusunda CHP’nin isteği üzerine mutabık kalındı.” Görüntüleri kendisinin ifşa etmediğini belirten avukat Taşkapan, 10 Aralık 2019’da kendi ofisinde kalan paranın haricen ödenmesi konusunda mutabık kılındığını anlatarak, şöyle devam etti:

2 çanta hiç açılmamış

“Satın alma sürecini Canan Kaftancıoğlu başlatmış, her nedense sürecin ilerleyen kısmında kendisi adeta el çektirilmiştir. Süreci bizzat Fatih Keleş ve İmamoğlu Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz yönetmiştir. Kamera kayıtlarının tamamı Yılmaz’a verildi diye hatırlıyorum. Keleş, öğlen saat 12.30 gibi Yılmaz ise 14.30 gibi ofisime gelmiştir ve ofise çeşitli yerlerden farklı miktarlarda yaklaşık 3 saat boyunca para getirilmiştir. En son bilirkişi raporunda da Tuncay Yılmaz’ın elinde bulunan euro ve dolarlar bizzat Yılmaz tarafından ofise getirilmiştir. Orada sayılan para euro ve dolar liraya çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka’ya elden teslim edilmiştir. Ayrıca kapalı halde 2 adet çanta daha getirildi ancak bu çantalar açılmadı. Ofiste otururken gelen giden paraları Fatih Keleş not alıyordu, o sırada bir çanta para ile bir şahıs daha geldi, 1 milyon lira olduğunu ve bunun İBB’den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz’a teslim edildi. Elden teslim edilen para toplam 17 milyon olarak haricen ödenmiş oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rüşvet, talan, soygun

Resmi hesaptaki 24 milyon 360 bin liranın 360 bin lirası tapu harcı olarak gönderildi. Sonuç olarak taşınmazlar CHP’ye toplamda 41 milyon lira karşılığında satılmış olup bu paranın 24 milyon lirası resmi hesaplardan gönderilmiştir. 15 milyon 510 bin lirası benim ofisimde teslim edilmiştir. 1 milyon lira da Metin Gül tarafından kayıt dışı olarak tapu devri yapıldığı gün ödenmiştir. Geriye kalan 490 bin lira Keleş tarafından tapu devrinin yapıldığı gün elden teslim edilmiştir.” İBB’nin ihale vereceği kişiden 1 milyon lira nakit para aldığını gözler önüne seren Taşkapan’ın ifadesi, CHP’li İBB’deki soygun, talan, rüşvet ve yolsuzluğu, ihale alan firmaların kafasının nasıl koparıldığını somut şekilde ortaya koydu.