Avukat Aydın Aydar ve Murat Aydar: İstanbul Sözleşmesi garabettir

Sık sık kamuoyunda tartışmalara sebep olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili mağdur olanların sayısı her geçen gün artıyor. Kadına karşı şiddet ve aile içinde yaşanan şiddet durumlarının önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak geçen İstanbul Sözleşmesi kötüye kullanım nedeniyle bir çok erkeğin mağdur olmasına neden oluyor.

Peki, İstanbul Sözleşmesi nedir, neden imzalandı?

İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetle mücadele için 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya sunulan bir Avrupa Konseyi sözleşmesi. Mart 2019 tarihine kadar toplam 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalandı. Türkiye ise 12 Mart 2012 tarihinde sözleşmeyi ilk onaylayan ülke oldu.

İstanbul Sözleşmesini kim imzaladı?

İstanbul’da imzalanmasından dolayı “İstanbul Sözleşmesi” adıyla bilinen sözleşme, 60’ıncı hükümet tarafından imzaya açılmıştı. Sözleşmeye imzayı kendi ülkeleri adına Dışişleri Bakanları attığı için Türkiye adına da eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzaladı.

Daha sonra onay için meclise sunulan sözleşme 14 Mart 2012 tarihinde tüm partilerin oy birliği ile 246 kabul ve sıfır ret oyuyla Meclis'te onaylandı.

İstanbul Sözleşmesinin maddeleri neleri kapsıyor?

İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a göre devlet, şiddet gördüğü için şikâyetçi olan kadına, isterse çocukları ile birlikte barınma imkânı sunuyor. Süreç sona erişene kadar maddi yardım sağlıyor. İş ve hatta kimlik değişikliği talep ederse yardımcı oluyor. Şiddet uygulayan kişi hakkında en az bir ay süreyle uzaklaştırma kararı alınabiliyor.

İstanbul Sözleşmesine 6284 Sayılı Kanun neden bu kadar çok tartışılıyor?

Sözleşmenin getirdiği 6284 Sayılı Kanun'da muallaklıkta olan bir şiddet tanımı olduğunu belirten ünlü Boşanma Avukatı Aydın Aydar ve Avukat Murat Aydar, "şiddet görme olasılığını hissettiren her şey fiziksel şiddet ile eşdeğer tutuluyor" dedi. Bu da şiddet görülmemiş olsa bile şiddet uygulandığı söylenerek şikayette bulunup baba, eş veya abiyi polis eşliğinde evinden attırabiliyor. Bu da her hangi bir fiziksel şiddetin veya suç unsurunun söz konusu olmadığı durumlarda bile, aile arasındaki en küçük olağan hadiseleri adli bir vakaya dönüştürülüyor. Devlet direkt olarak mahrem alana müdahil olarak evin erkeğini suçlu buluyor. Bunun da iyi bitmeyen neticeler doğurmadığını bize başvuran kişilerden net bir şekilde anlıyoruz.

Eşçinsel evlilikler meşrulaştırılıyor

İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesi taleplerinin nedenlerinden biri de eşcinsel evliliklerin meşrulaştırılmaya çalışılması. Sözleşmenin, Türk geleneksel aile yapımıza uymayan olumsuz nitelikler barındırdığını belirten Boşanma Avukatı Aydın Aydar ve Avukat Murat Aydar, halkın faşist bir zihniyetle hazırlanan ve eşcinsel evliliklere yasallık getirmeyi hedefleyen sözleşmenin iptal edilmesini istediğini belirtti. Sözleşmede yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” lafı, bugün Türkiye’de faaliyet gösteren LGBT lobilerinin nasıl rahat çalışabildiklerinin kanıtıdır.