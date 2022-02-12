Avuç içi egzamaya ne iyi gelir? Bebeklerde ve çocuklarda egzama

Egzema, kalın kırmızı kabuklu deri parçaları halinde olur. Saman nezlesi ve astım gibi alerji yüzünden olur. Saman nezlesinde burun herhangi bir şeye karşı hassastır. Egzemada ise, deri herhangi bir yiyeceğe karşı hassastır. Yiyecek kana girip de deriye ulaştığı zaman, deride belirtiler görülür.

Küçük çocuklarda egzama neden olur?

Egzamanın nedenleri arasında genetik ve çevresel faktörler yer alabilir. Genetik aktarım sonucu hastaların bir kısmında alerjiler gelişebilir; bu alerjiler de egzama için zemin hazırlayabilmektedir. Egzama çocuklar ve yetişkinlerde; alerji, stres ve aşırı titizliğe bağlı nedenlerle de görülebilir.

Bebek egzama

Egzema, beli bir yiyeceğe karşı olan hassasiyetten doğduğu zaman, sekonder olarak rol oynayan iki unsur daha vardır. Bunlardan birincisi derinin dışarıdan tahrişidir. Bazı bebekler soğuk havalarda, bazı bebekler sıcak havalarda, bazı bebekler de yalnız idrarla temas eden kısımlarda egzema olurlar. Bir bebeğin yalnız yünle temas eden yerlerinde egzema görülürse, bu bebek yüne karşı alerjik olabileceği gibi belli bir yiyeceğe karşı alerjik olup, yünün ikinci derecede rol oynaması da mümkündür.

Egzama tedavisi

Hastalığın teşhis ve tedavisi için çocuğu bir doktorun görmesi şarttır. Farkedilmesi en kolay olan egzema çeşidi, kaim kırmızı kabuklu deri parçaları halindeki egzemadır. Egzemanın başlangıcında bu deri parçalarının rengi solgundur ama hastalık ilerledikçe koyu kırmızı bir renk alırlar ve çok kaşındıkları için bebek onları kopanp durur. Bu bütün vücutta tırnak izlerine ve sızlamaya sebep olur. Egzema iyileşirken, hatta tamamen geçtikten sonra bile, derinin kabarıklığı ve pütürlüğü hissedilir.

Küçük bir bebekte, egzema genellikle yanaklarda ve alında başlar. Buradan kulaklara ve boyuna yayılabilir. Kabuklar uzaktan, özellikle kulaklarda, kurumuş tuz gibi görünür. Birinci yaşma doğru egzema, kasıklar, omuzlar, kollar ya da göğüs gibi herhangi bir yerde başlayabilir. Bir ve üç yaşlar arasında egzema görülen en tipik yerler, dirsekler ve dizlerin arkasıdır.

Doktor egzemayı tedavi edebilmek için incelerken, birçok unsura dikkat eder. Bunlar, çocuğun yaşı, egzema yaralarının yeri, ev çeşidi, çocuğun şişmanlığı, kilo alma hızı, belli yemeklere karşı vücudunun tepkisi, değişik tedavi şekillerine nasıl cevap verdiği gibi şeylerdir. Bazı hafif durumlar losyon ve kremlerle tedavi edilebilir. Daha ısrarlı durumlarda, çocuğun alerjik olduğu yiyecek ya da yiyecekler araştırılır.

Küçük bebeklerde, çok kere inek sütü egzemaya sebep olmaktadır. O zaman süt tozuna geçmeniz doğru olur. Çünkü, pişirilmiş gıdalar her zaman daha az alerji yaparlar. İnek sütünün egzema yaptığı durumlarda, suyu alınmış keçi sütü iyi sonuçlar vermektedir. Portakal suyu egzema yaptığı zaman, bunun yerine C vitamini verilebilir. Balık yağının alerji yaptığı çocuklara bunun yerine D vitamini verilmelidir.

Çocuğunuz kaşıntılı ağır bir egzemaya yakalandığı halde doktora gitmenize imkan yoksa, ilk iş olarak taze sütten süt tozuna geçiniz. Bunun hiçbir zararı yoktur. Eğer daha büyük yaşta olan çocuğunuz, yumurta yedikten sonra egzema yaralan çıkartıyorsa, ona yumurta vermekten vazgeçiniz. Egzemanın tamamıyla iyileşmesi için en az iki haftaya ihtiyaç vardır. Doktora danışmadan, egzeması geçsin diye çocuğa perhiz yaptırmak doğru değildir.

Bir ve üç yaşlar arasında egzema görülen en tipik yerler, dirsekler ve dizlerin arkasıdır. Ağır egzemalar bakımı çok güç hastalıklardır. Çocuk kaşıntıdan deliye döner. Anne ise durmadan onun kaşınmasını engellemek ister.

Avuç içi egzamaya ne iyi gelir?

Yulaf tozu. İltihap ve tahriş önleyici etkiye sahip olan yulaf tozu evde egzama tedavisi için en çok tercih edilen malzemelerden.

Aloe vera.

Salatalık.

Beyaz dut.

Zerdeçal.

Eldeki egzamaya ne iyi gelir Saraçoğlu?

Yarım litre kaynamakta olan klorsuz suyun içerisine bir avuç dolusu beyaz dut kurusu atılır ve altı dakika kısık ateşte ağzı kapalı olarak kaynatmaya devam edilir. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indirilir, el yakmayacak derecede olduğunda egzamalı eller kabın içerisine konulur ve en az on dakika etki ettirilir.

Bebek egzamasına doğal yöntemler

Egzamaya İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?

Kaşıntıyı azaltmak için etkilenen bölgelere soğuk su kompresleri uygulayın. Çocuğa cildini nemlendirmek için ideal olan ılık suda 10 dakikadan kısa bir süre boyunca günlük banyo yapın (suda daha uzun süre kalmak cildini daha kuru hale getirebilir