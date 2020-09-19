Avşa Adası açıklarında ceset bulundu
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesi Avşa Adası açıklarında erkek cesedi bulundu.
Avşa Adası çevresinde avlanan balıkçıların denizde bir ceset bulunduğu ihbarını değerlendiren Marmara İtfaiye Grup Amirliği Avşa Müfrezesi, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdi.
Henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, Marmara'ya bağlı sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkartılarak Avşa Mahallesi (Avşa Adası) iskelesine getirildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.