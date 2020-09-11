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Dünya Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar
Dünya

Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar

Litvanya Parlamentosu, günlerdir olayların devam ettiği Belarus'ta muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya'yı ‘ülkenin seçilmiş lideri' olarak tanıdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:43:00 -
Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar

Belarus'ta 9 ağustota yapılan seçim sonrası başlayan protestolar sürerken Litvanya'dan Avrupa'yı karıştırıacak bir hamle geldi. Litvanya Parlamentosu Belarus'taki muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya ülkenin seçilmiş lideri olarak tanıdığını açıkladı. Parlamento ayrıca, uluslararası topluma da Tihanovskaya'yı ülkenin lideri olarak tanıma çağrısı yaptı.

Atılacak adımlar Belarus halkına karşı suç olacak

Parlamentodan yapılan açıklamada Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun 'yasa dışı lider' olarak kabul edildiği belirtilirken, Lukaşenko'nun Rusya ile imzalayacağı anlaşmalar da dahil olmak üzere atılacak her türlü adımın Belarus halkına karşı suç olarak değerlendirileceği belirtildi. Litvanya Parlamentosu, Belarus'ta seçimlere gidilmesi için ülkedeki muhaliflere ali destek yapılması için de çağrı da bulundu.

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