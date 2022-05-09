  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin teknesi battı! 44 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin teknesi battı! 44 kişi hayatını kaybetti

Fas'ın Atlantik kıyısında bulunan Abu Khatar kentinin 190 kilometre güneyinde küçük bir tekneyle İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan en az 44 göçmen teknenin batmasının ardından hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 10:35:00 - 2022-05-09 10:39:12
Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin teknesi battı! 44 kişi hayatını kaybetti

Fas'ın güneyinde İspanya'ya gitmek için yola çıkan göçmen teknesi battı. Kazanın ardından Caminando Fronteras Göçmenleri Savunma Grubu Sözcüsü Helena Maleno yaptığı açıklamasında, kazada 12 kişinin kurtulduğunu ve tutuklandığını, 7 kişinin de cesedine ulaşıldığını söyledi.

44 Kişi Hayatını Kaybetti

Maleno, kazada hayatını kaybeden 44 kişinin cesetlerinin ise hala denizde olduğunu ve bölgede çalışmaların devam ettiğini belirtti. Geçtiğimiz Mart ayında da Fas'ın güneyindeki Atlantik şehri Tarfaya kıyısındaki benzer bir olayda aralarında kadın ve bebeklerin de bulunduğu 40'tan fazla göçmen hayatını kaybetmişti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay