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Dünya

Avrupa'ya 'Türkiye' çağrısı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "AB'nin Türkiye'ye 6 milyar avro sözü vardı. AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:14:00 -
Avrupa'ya 'Türkiye' çağrısı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "AB'nin Türkiye'ye (mülteciler konusunda) 6 milyar avro sözü vardı." dedi.

Szijjarto, "Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz." açıklamasında bulundu.

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