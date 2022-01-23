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Dünya Avrupa'ya Türk imzası! Hizmete girdi
Dünya

Avrupa'ya Türk imzası! Hizmete girdi

Onur İnşaat'ın Ukrayna'da yapımını üstlendiği ülkenin en büyük köprüsü hizmete girdi. Köprünün açılışı ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 10:23:00 -
Avrupa'ya Türk imzası! Hizmete girdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türk şirketi tarafından inşa edilen, ülkenin en büyük köprüsünün açılışını yaptı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Onur İnşaat’ın yapımını üstlendiği Ukrayna’nın en büyük modern köprüsünün Zelenskiy tarafından hizmete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hepimizi gururlandıran bu projede emeği geçen herkesin eline sağlık" ifadelerine yer verildi.

Zelenskiy, Zaporeje şehrinde bulunan köprünün ilk bölümünün açılışını 2020'de yapmış, 9 kilometreden uzun projenin müteahhidi Türk şirketine işi zamanında tamamladığı için teşekkür etmişti.

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