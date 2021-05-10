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Ekonomi Avrupa’ya ilk adımını Almanya’dan atıyor
Ekonomi

Avrupa’ya ilk adımını Almanya’dan atıyor

‘Bir otomobilden fazlası’ mottosuyla kendi mobilite ekosistemini kuran TOGG, küresel rekabetteki yerini Avrupa’daki faaliyetleriyle güçlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:22:00 - 2021-05-10 15:22:48
Avrupa’ya ilk adımını Almanya’dan atıyor

TOGG, Almanya’nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart’taki de:hub’da tamamına sahip olduğu, TOGG Europe GmbH adıyla şirket kurmak için başvurusunu yaptı. TOGG’un Avrupa’ya açılan ilk kapısı olacak TOGG Europe GmbH’ın en temel faaliyetlerinden biri de kullanıcı araştırmaları olacak. Stuttgart’taki merkez TOGG’un dünyada ticari marka olarak tescillediği kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite kavramlarını temsil eden use-case mobility™ kavramının uygulama alanlarından biri olacak. Yeni trendlerin ortaya çıkardığı, kullanıcı ihtiyaç ve beklentilere uygun mobilite çözümleri geliştirilecek olan merkezde bu alandaki ortaklıkların ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi yönünde de faaliyetlerde bulunulacak. TOGG Europe, aynı zamanda nesnelerin interneti, büyük veri, dijital işgücü ve yapay zekâ konularındaki çalışmalar için de önemli bir üs olacak.

Önemli uyarı

TOGG, çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG’un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya’da yaşayan yurttaşları uyardı. TOGG’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: “Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz.”

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