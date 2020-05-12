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Aktüel

Avrupa'ya giden tırda 573 bin 750 maske ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:13:12 -
Avrupa'ya giden tırda 573 bin 750 maske ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 573 bin 750 tıbbi maske ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Avrupa'ya çıkış yapmak üzere "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince yapılan analizde riskli görüldü.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tırda 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu.

Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltı alındı.

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