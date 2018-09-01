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Avrupa'ya çıkışta trafik yoğunluğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda karayolu, tatillerini yapıp dönüşe geçen gurbetçiler ile TIR'lar nedeniyle kilitlendi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 21:30
Avrupa'ya çıkışta trafik yoğunluğu

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirip, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüşe geçen gurbetçiler ve bu ülkelere yük taşıyan TIR'lar, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğuna neden oldu.

Sınır kapısında TIR kuyruğu 10 kilometre, diğer araçlar da çift sıra halinde 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Trafik zaman zaman kilitlenme noktasına geldi.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise TIR'lar 5, diğer araçlar 3, Edirne'nden Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda ise TIR'lar 3, diğre araçlar da 2 kilometre kuyruk oluşturdu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyen araçlarda seyahat edenler, yol boyunca ihtiyaçlarını giderecekleri tesislerin olmamasından şikayet etti.

GURBETÇİLERDEN YÖNETİCİLERE ÇAĞRI

Polis ve jandarma ekipleri, kapanan yolun akışını, karşı şeritten dubalarla bölerek sağlıyor. Ailesiyle birlikte tatilini yaptıktan sonra Almanya'ya dönmek üzere yola çıkan Çetin Metin, saatlerdir çıkış yapmak için beklediklerini belirterek, "Türkiye'de tatilimizi yaptıktan sonra çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldik. Yaklaşık 18 saattir yollardayız. Burada 4 saattir çıkış yapmak için bekliyoruz. Bize kimse neden beklediğimizi söylemiyor. Bu çileye bir çare bulunsun" dedi.

Gurbetçiler her yıl yaşadıkları bu soruna çözüm üretilmesini istedi. TIR şoförleri de yıllardır kuyrukta beklediklerini söyleyerek, yol boyunca temel ihtiyaçlarını gidebilecekleri seyyar tuvalet gibi kabinlerin konulmasını talep etti.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 12 peronda çıkış işlemlerinin devam ettiğini ifade ederek, yoğunluğun araçların aynı anda çıkış yapmak istemesinden kaynaklandığını söyledi. Yetkililer, yoğunluğun yarın da devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 21:30
  1. Edirne
  2. kapıkule
  3. tır
  4. kuyruk

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