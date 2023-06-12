Avrupa'ya 4 takım gönderiyoruz! İşte mücadele edecek temsilcilerimiz
Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar netleşti. Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlarken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Lig ikincisi Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası 2023-24 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar da belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray ve Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gruplara kalabilmek için 3 tur atlamak zorunda.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne
Bu sezon Süper Lig'in şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
3 takım Konferans Ligi'ne
Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, lig 3'üncüsü Beşiktaş, ve lig 4'üncüsü Adana Demirspor, Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
İşte gelecek sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlar;
UEFA Şampiyonlar Ligi
Galatasaray
ÖNE ÇIKAN VİDEO
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Fenerbahçe
Beşiktaş
Adana Demirspor