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Spor Avrupa'nın yeni prensi Emre Belözoğlu!
Spor

Avrupa'nın yeni prensi Emre Belözoğlu!

Medipol Başakşehir'ın yükselişi sürüyor. Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde ilk maçında Hasan Ali, Ndayishimiye, Okaka ve Berkay'ın golleriyle Hearts'ı 4-0 devirdi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 11. resmi maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 11:51:00 -
Avrupa'nın yeni prensi Emre Belözoğlu!

Medipol Başakşehir'ın yükselişi sürüyor. Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde ilk maçında Hasan Ali, Ndayishimiye, Okaka ve Berkay'ın golleriyle Hearts'ı 4-0 devirdi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 11. resmi maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçta kalesinde gol görmeyen Medipol Başakşehir, etkileyici form grafiğini Avrupa'da da sürdürüyor. İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Hearts'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir, bu sezon geride kalan 5 haftada Süper Lig'de 4 maç oynadı. Turuncu-lacivertliler bu süreçte rakiplerini 3 kez mağlup etti ve 1 beraberlik yaşadı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında kalesini gole kapattı.

Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 ön eleme turu oynadı. İstanbul ekibi bu maçlarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya gelen turuncu-lacivertliler ilk maçta evinde 1-1'lik eşitliğe rağmen deplasmandaki 1-0'lık galibiyetiyle tur atlama başarısı gösterdi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turunda Breidablik'i 3-1 ve 3-0'lık skorlarla rahat geçti. Turuncu-lacivertliler, play-off turunda ise Antwerp ile ilk maçta 1-1 berabere kalmasına rağmen deplasmandaki 3-1'lik üstünlüğüyle gruplara kaldı.

Son Hearts galibiyetiyle birlikte Medipol Başakşehir'in Avrupa karnesi daha da parlak bir hale geldi. Emre Belözoğlu, bu sezon Avrupa'da çıktığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu. İstanbul ekibi, bu müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

TARİHE GEÇTİ

Spor Arena'nın derlediği habere göre Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'in bu galibiyeti sonrası bir ilk yaşandı. Opta'nın verilerine göre; İstanbul ekibi, Hearts'ı 4-0'la geçtiği mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

 

 

 


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