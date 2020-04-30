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Dünya

Avrupa'nın üstünü çizen Alman medyası Türkiye'yi işaret etti

Başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın bu sene tatil için tercih edilmeyeceğini belirten Alman medyası, Türkiye'nin güvenilir olduğunun altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:43:00 - 2020-04-30 12:51:12
Avrupa'nın üstünü çizen Alman medyası Türkiye'yi işaret etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa’yı etkisini altına aldı. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa’nın en önemli gelir kaynaklarından olan turizm faaliyetleri de, kıta genelinde gölgede kaldı.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yabancı ülkeler için seyahat uyarısını 15 Haziran’a kadar uzattığını söyledi.

Avrupa'nın üstünü çizdiler

Bu tarihten sonra sonra seyahat uyarısı olmamasını umduğunu kaydeden Maas’ın açıklamalarının ardından Alman Die Welt, yayınladığı programda Avrupa’daki önemli tatil rotalarını inceledi.

İtalya, İspanya, Fransa gibi, özellikle yabancı turistler için popüler olan tatil noktalarının büyük bir risk taşıdığını söyleyen Welt, bu ülkelerde bu sezon, sadece yerli turizm yapılabileceğini kaydetti. Fransa’nın, ancak yıl sonunda turizm faaliyetlerini yeniden başlatabileceğini  vurgulayan Welt, İtalya’nınsa tamemen ihtimal dışı kaldığını söyledi.

Yaz tatili için biraz gerçek dışı önlemlerin konuşulduğu İtalya’da tartışılan pleksiglastan bölmelerin olduğu plajlar, maskeler, plaj görevlileri gibi seçeneklerinse mümkün olmadığının altı çizildi.

Türkiye'yi işaret etti

Ancak seyahat koşullarında olumlu yönleriyle öne çıkan ülkelerde, Almanlar tarafından da önemli bir merkez olan Türkiye’yi öne çıkaran Welt, ülkede görülen vaka sayıları düşmesiyle ülkenin, bu sezonda da tercih edileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye’nin, koronavirüsle mücadelede olumlu adımların attını vurgulayan Welt, tatil bölgelerinde temiz seyahat sertifikalarına sahip, denetlenebilir merkezlerin olduğunu da öne çıkardı.

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Yorumlar

M.Kemalin Askeri

Hani Almanya bizi kiskaniyordu
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Tr.

Turizmde bu sene zaten 30 milyar usd gelir olmaz.Kaldıki belki 5 milyar oda belki...Birde bu 5 milyar için kaybetme ihtimali olan sağlık giderleri,can kayıpları...
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