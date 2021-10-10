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Dünya Avrupa’nın Türkiye, Rusya ve Çin endişesi
Dünya

Avrupa’nın Türkiye, Rusya ve Çin endişesi

Avrupa Birliği (AB), Slovenya’da yapılan AB-Batı Balkan zirvesinde 6 Batı Balkan ülkesi; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile başlatılan tam üyelik sürecinin arkasında olduğunu teyit etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 11:56:00 -
Avrupa’nın Türkiye, Rusya ve Çin endişesi

DW’nin haberine göre, Litvanya Başbakanı Krisjanis Karins Balkanları kastederek “Burası bizim arka bahçemiz” derken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da bu görüşü destekleyerek “Eğer AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya veya Türkiye gibi başka süper güçler, burada daha büyük bir rol oynayacak. Bölge coğrafi olarak Avrupa’ya ait ve Avrupalı bir perspektife ihtiyacı var” derken Türkiye’yi süper güç olarak tanımlaması dikkat çekti. Dünya Bankası verilerine göre Çin Balkan ülkelerinin dış ticaretinde sadece yüzde 8’lik bir paya sahip. Buna karşılık AB halihazırda Balkan ülkelerinin en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor.

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