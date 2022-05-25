Avrupa’nın sağlığı da Türkiye’ye emanet

Resul Ekrem Şahan Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, Türkiye’nin sadece deniz kum ve güneş tatiliyle değil sağlık alanında gelişmiş altyapısı, kalifiye iş gücü, üstün misafirperverliği nedeniyle Hindistan, Güney Kore, ABD, Tayland ve Malezya gibi ülkelerin etkili olduğu küresel sağlık turizm pazarında önemli bir konuma yükseldiğini söyledi.

2021’de sağlık turisti ülkeye 3 milyar dolar getirdi

Türkiye’nin sağlık turizmi alanında gerçekleştirdiği atılımla sektörün öncü ülkeleri arasına girdiğini söyleyen Alagöz, “TÜİK verilerine göre, 2020 yılında sağlık turizmi için ülkemize gelen kişi sayısı 388 bin 150 kişi, turizm geliri ise 550 milyon dolar. 2021 yılında bu sayılar yaklaşık ikiye katlanmış ve sağlık turizmi için ülkemize gelen kişi sayısı 642 bin 444 kişi, turizm geliri ise 1.05 milyar dolara yükselmiştir. Bununla birlikte sağlık turizmi verilerini tam anlamıyla kayda tutmanın zorlukları çok fazla. Kayıtdışı rakamların da eklenmesiyle sağlık turizmi gelirlerinin yaklaşık 2,5 ila 3 milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Avrupalının ilk durağı

Sağlık turistlerinin Türkiye’de en çok tercih ettiği alanların estetik/saç ekimi, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji, tüp bebek ve diş tedavisi olduğunu anlatan Alagöz, şu bilgileri verdi: “Uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağı ve dünya standartlarında teknolojik ve tıbbi donanımı, kolay ve hızlı şekilde vize alabilme imkanı, ulaşım kolaylığı, coğrafi yapısı ve mevsimsel avantajları, kaliteli sağlık hizmeti sunumu, Avrupa’ya kıyasla yüzde 60’lara varan uygun fiyat avantajı, dünyada ilk sıralarda yer alan termal yeraltı kaynakları, dünyada hızla artan yaşlı nüfusa nazaran genç ve dinamik nüfusu ve geleneksel Türk misafirperverliği sağlık turizmi için ülkemizin tercih edilmesinin başlıca nedenleri. Sağlık turizmi amacıyla Avrupa’dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl giderek artıyor. Sadece 2021 yılında yaklaşık 400 bin Avrupalı turist sağlık turizmi amacıyla ülkemizi ziyaret etti. Avrupalı turistlerin başlıca tercih alanları diş tedavisi, estetik, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisi oldu.”

Hollanda ve Belçikalılardan yoğun ilgi

20-21 Mayıs tarihlerinde Türkiye’den 56 hastane ve kliniğin katılımıyla Hollanda’da düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarında yapılan görüşmeler sonucunda pek çok yeni bağlantı kurulduğunu da aktaran Alagöz, “Bu bağlantılar sayesinde ülkemize bundan sonra Hollanda ve Belçikalı turistlerin daha yoğun ilgi göstermesi bekleniyor” dedi. Alagöz, bu yıl 26-27 Ağustos tarihlerinde Bosna Hersek’te, 21-22 Ekim tarihlerinde Azerbaycan’da, 2-3 Aralık tarihlerinde ise Almanya’da Sağlık Turizmi Fuarları düzenleyerek, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini daha fazla ülkeye tanıtacaklarını söyledi.