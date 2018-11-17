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Avrupa'nın önemli takımı Emre Kılınç'a kancayı taktı

Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'i transfer eden Fransız ekibi Lille, Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç'ı gündemine aldı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:28
Avrupa'nın önemli takımı Emre Kılınç'a kancayı taktı

Fransız ekibi Lille'de bir Türk operasyonu daha!

Mehmet Zeki Çelik'i sezon başında kadrosuna katan Lille, Sivasspor'da yıldızı parlayan Emre Kılınç'ı da radarına aldı. 2016-2017 sezonunun devre arasında 225 bin Euro karşılığında Boluspor'dan Sivas'ın yolunu tutan Emre Kılınç, kısa zamanda vitrine çıktı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Devre arasında resmi teklif gelebilir

Son Beşiktaş maçında ortaya koyduğu performansla yıldızlaşan ve galibiyet golünü atan 24 yaşındaki Emre, Lille'in radarında. Fransız ekibi, sezon başında da İstanbulspor'dan sağ bek Mehmet Zeki Çelik'i kadrosuna katmıştı. Zeki, Fransa'da beklentileri fazlasıyla karşılarken, 2 kez de haftanın 11'ine seçildi. Sol kanat Emre Kılınç'ı bir süredir takip eden Lille yetkilileri, devre arasında Sivasspor'un kapısını resmi teklif ile çalabilir.

Sporx

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:28
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Sivas
  4. Fransa
  5. Sivasspor
  6. Boluspor
  7. İstanbulspor
  8. Lille
  9. Emre Kılınç
  10. Mehmet Zeki Çelik

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