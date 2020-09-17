Avrupa’nın Miço’su: Ne kadar paramız varsa silah alıyoruz

Fransa’nın desteği ile Türkiye’nin bölgedeki varlığından rahatsız olan Yunan Başbakan Miçotakis, ülkenin bütün parasını silaha yatırma kararı aldı.

Ekonomisi pandemi ve kötü yönetim nedeniyle sıkıntıya giren Yunanistan, bütün bunların üzerine son kalan parasını Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kullanmak için silaha yatıracak.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis geçtiğimiz cumartesi günü açıkladığı ülke tarihinin en büyük silahlanma programının maliyeti ile ilgili ramak telaffuz etmemişti.

Bunun üzerine Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, ülkenin açıkladığı fırkateyn, helikopter ve savaş uçakları için yaptığı silahlanma programı ile bir duyuru yaptı.

Yapılacak bu alımlar için 10 milyar avroluk harcama yapılacak yönünde çıkan haberler için, Panagiotopulos, “Bu, 10 milyar euroluk bir alışveriş çılgınlığı değil. İyi hesaplanmış, öncelikleri belirlenmiş, ihtyaçlarımızı azami ölçüde karşılayacak akıllı adımlar serisi” açıklaması yaptı.

Savaş hazırlığı mı yapıyor?

Panagiotopulos’un bu açıklamaları üzerine Yunanistan Akdeniz’de olası bir savaşa mı hazırlanıyor yorumları yapıldı.

Avrupa’nın Miço’sunun açıkladığı listeye göre, Fransız yapımı 18 adet savaş uçağı, 4 fırjateyn ve 4 donanma helikopteri satın alınacak.