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Gündem Avrupa’nın Miço’su: Ne kadar paramız varsa silah alıyoruz
Gündem

Avrupa’nın Miço’su: Ne kadar paramız varsa silah alıyoruz

Avrupa’nın Miço’su Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Ege ve Doğu Akdeniz’deki savunma kapasitesini artırmak için ne kadar para harcayacağı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:09:00 -
Avrupa’nın Miço’su: Ne kadar paramız varsa silah alıyoruz

Fransa’nın desteği ile Türkiye’nin bölgedeki varlığından rahatsız olan Yunan Başbakan Miçotakis, ülkenin bütün parasını silaha yatırma kararı aldı.

Ekonomisi pandemi ve kötü yönetim nedeniyle sıkıntıya giren Yunanistan, bütün bunların üzerine son kalan parasını Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kullanmak için silaha yatıracak.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis geçtiğimiz cumartesi günü açıkladığı ülke tarihinin en büyük silahlanma programının maliyeti ile ilgili ramak telaffuz etmemişti.

Bunun üzerine Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, ülkenin açıkladığı fırkateyn, helikopter ve savaş uçakları için yaptığı silahlanma programı ile bir duyuru yaptı.

Yapılacak bu alımlar için 10 milyar avroluk harcama yapılacak yönünde çıkan haberler için, Panagiotopulos, “Bu, 10 milyar euroluk bir alışveriş çılgınlığı değil. İyi hesaplanmış, öncelikleri belirlenmiş, ihtyaçlarımızı azami ölçüde karşılayacak akıllı adımlar serisi” açıklaması yaptı.

Savaş hazırlığı mı yapıyor?

Panagiotopulos’un bu açıklamaları üzerine Yunanistan Akdeniz’de olası bir savaşa mı hazırlanıyor yorumları yapıldı.

Avrupa’nın Miço’sunun açıkladığı listeye göre, Fransız yapımı 18 adet savaş uçağı, 4 fırjateyn ve 4 donanma helikopteri satın alınacak.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

ULAN MİÇO AZDEĞİLSİN GAZCI SENİ

fanatik miliyetçi ortados yunan kilisesinin gazını aliyi
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mücahit

Ya siz aç degilmiydiniz almanyadan dilencilik yapanda sizsiniz türkiye size turist gönderdi ekoneminiz düzelsin diye ormanlarınız yandı yangın uçagı gönderdi siz var ya bizim için hiç bir şey degilsiniz bir sıkımlık canınız var olan yunan halkını olur sen fıransaya kaçarsın uzaktan kumandalı zavallısınız türkiyeyle kendinizi kıyaslamanız için önce karnınızı doyurmanız gerekir türkiye affetmez iki saati bulmaz akıllı olun.
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