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Ekonomi Avrupa'nın kritik altyapısına geçen yıl 450 siber saldırı yapıldı
Ekonomi

Avrupa'nın kritik altyapısına geçen yıl 450 siber saldırı yapıldı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: - "Yeni siber güvenlik stratejisiyle, kamuyu, vatandaşları ve işletmeleri siber tehditlere karşı daha iyi korumayı istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:55:53 -
Avrupa'nın kritik altyapısına geçen yıl 450 siber saldırı yapıldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Geçen yıl Avrupa'nın finans ve enerji sektörlerini de içeren kritik altyapısına 450 siber saldırı yapıldı." dedi.

Borrell, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de AB’nin yeni "siber güvenlik stratejisi" hakkında basın toplantısı düzenledi.

Borrell, siber alanların siyasi ve ekonomik olarak büyük fırsatlar sunmakla birlikte bazı devletlerin ve diğer aktörlerin hukuku ihlal ettiği ve teknolojiyi kötüye kullandığı bir yere dönüştüğünü anlattı.

Siber tehditlerin de "gerçek" olduğunu her geçen gün daha ciddi bir hal aldığını belirten Borrell, "Geçen yıl Avrupa'nın finans ve enerji sektörlerini de içeren kritik altyapısına 450 siber saldırı yapıldı." ifadesini kullandı.

Borrell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte siber tehditlerin daha da belirginleştiğini, geçen hafta aşı çalışmalarını denetleyen Avrupa İlaç Ajansına (EMA) bir saldırı yapıldığını hatırlatarak, "Yeni siber güvenlik stratejisiyle, kamuyu, vatandaşları ve işletmeleri siber tehditlere karşı daha iyi korumayı istiyoruz." diye konuştu.

Siber istihbarat çalışma grubu kuracaklarını, siber savunmada iş birliği yaparak saldırılara hızlı karşılık vereceklerini anlatan Borrell, "Siber alandaki kötü niyetli davranışları önleme, tespit etme ve bunlara yanıt verme kapasitemizi güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas da, "Avrupa, siber saldırıların ana hedefi konumunda bulunuyor. Bu durumun farkındayız ve hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

AB’nin siber konulardaki mevzuatlarının 20 yıl öncesinin koşullarına uygun biçimde hazırlandığını anımsatan Schinas, düzenlemeleri yeni koşullara uygun biçimde güncelleyerek siber güvenliği artıracaklarını söyledi.

- Strateji hakkında

AB’nin yeni siber güvenlik stratejisine göre, ağların ve veri sistemlerinin güvenlik kuralları güncellenecek.

Yapay zeka destekli operasyon merkezleri ağı aracılığıyla Avrupa siber kalkanı geliştirilecek. Bu kalkan, AB ülkelerinde siber saldırı belirtilerini algılayabilecek ve önleyici eylemlerde bulunacak.

Siber tehdit ve saldırılara ortak yanıt verecek siber güvenlik birimleri kurulacak. Siber güvenlik konusunda kabiliyetleri kişiler belirlenip istihdam edilecek. Siber güvenlik alanında araştırmalara daha fazla yatırım sağlanacak.

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