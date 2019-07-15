Avrupa'nın kalkanı Almanya, ihracatın yüzde 10'unu sırtladı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Avrupa ülkelerine ekonomik ve siyasi anlamda kalkan görevi gören Almanya, yılın ilk yarısında Türkiye'den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç ederek ülke dış satımının yüzde 10'unu karşıladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Almanya, 2018'in ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 7 milyar 443 milyon 10 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında, otomotivde 15 milyar 319 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamullerinde 9 milyar 989 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyonda 8 milyar 728 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde, çelikte 7,2 milyar dolar, elektrikte 5,4 milyar dolarlık, demirde 4,1 milyar dolarlık, tekstilde 4 milyar dolarlık, makinede 3,8 milyar dolarlık, hububatta 3,3 milyar dolarlık, mobilyada 2,6 milyar dolarlık, iklimlendirmede 2,3 milyar dolarlık, madencilikte 2,1 milyar dolarlık, çimento ve mücevherde 1,7 milyar dolarlık, su ürünleri ve savunmada 1,3 milyar dolarlık, halıda 1,2 milyar dolarlık ihracata imza atıldı.

Yaş meyve ve sebze, deri, fındık, meyve-sebze, kuru meyve, tütün, gemi ve yat, zeytin ve zeytinyağı, süs bitkileri ve diğer sanayi ürünlerinde ise yılın ilk yarısında ihracat 1 milyon doların altında kaldı.

Böylece Almanya ilk yarıda Türkiye'den satın aldığı ürün hacmi ile otomotiv endüstrisi, kimyevi maddeler ve hazır giyim dışında kalan 24 sektörün toplam dış satım tutarını aştı.





- Almanya'ya ihracatın yarısı, otomotiv ve hazır giyim sektörlerinden





Otomotiv, yılın ilk yarısında Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Bu dönemde otomotiv sektörünün Almanya'ya ihracatı 2 milyar 199,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu rakam Almanya'yı otomotiv sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke konumuna taşıdı.

Almanya'nın Türkiye'den en fazla ürün aldığı diğer sektör ise hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Sektörün Almanya'ya ihracatı ise ilk yarıda 1 milyar 497,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Böylece Almanya'nın Türkiye'den ihracatının neredeyse yarısı, otomotiv ve hazır giyim sektöründen gerçekleşti.

İlk yarıda elektrik-elektronik sektörü 514,2 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller sektörü 505 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise 458,6 milyon dolarlık ürünü Almanya'ya ihraç etti.





- Fındık ürünlerinin 5'te 1'i Almanya'ya





Almanya'nın sektörler bazında Türkiye'nin ihracatı içindeki ağırlığına bakıldığında, fındık ve mamulleri sektörünün ürünlerinin yüzde 20,2'sini Almanya'ya ihraç ettiği görüldü. Bu da fındık ürünlerinin 5'te 1'inin Almanya'ya gittiğini ortaya koydu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatının yüzde 17,2'sinin gerçekleştirildiği Almanya, otomotivde ise ülke ihracatının içinde yüzde 14,4'lük bir paya sahip...

Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, Almanya'nın ülke ihracatında iyi bir konuma sahip olduğu görülürken, ilk yarıda 2018'in aynı dönemine kıyasla dış satım hacminin yüzde 7,8 azaldığı dikkati çekti.

Öte yandan Almanya'ya gerçekleştirilen ihracatın 27 sektörden 19'unda azaldığı görüldü. Yıllık bazda Almanya'ya ihracatta en fazla düşüş yüzde 57,4'le gemi ve yat, en büyük artış ise yüzde 146,9'la tütün sektörlerinde gerçekleşti.















